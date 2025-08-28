访谈：SEAI表示，印度虾业可以通过市场和产品多样化来应对美国关税

随着美国25%的“惩罚性”关税于8月27日生效，印度虾出口商正准备应对可能发生的贸易流剧变。印度海产品出口商协会（SEAI）秘书长Dr. K. N. Raghavan IRS告诉标普全球大宗商品，印度可以通过多元化和开拓新市场，同时巩固其在现有市场的地位，来应对相关挑战。

美国对印度虾进口征收25%的对等关税和额外25%的惩罚性关税，使总关税达到50%，不包括反补贴税和反倾销税。曾任海产品出口发展局主席的Raghavan表示，这些因素意味着印度对美国的出口将在短期内下降。

“[印度虾]的累计税率将达到58.26%。任何市场都很难承受如此高的关税，”Raghavan说。

然而，他对印度进口商品所加征的25%关税可能被撤销一事表示乐观。Raghavan说：“不久前，印度海产品进口时并没有任何关税或反倾销税。我们也希望双边贸易协定的谈判能够成功结束，关税率将会降低。”

竞争劣势

印度出口商表示担忧，当前关税政策已导致印度在美市场竞争力下降，可能丧失市场份额，被其他产地取代。

许多人士指出，新冠疫情期间的供应链中断帮助厄瓜多尔获得了美国市场份额，而新兴贸易渠道也逐渐发展为长期的合作伙伴关系。

“确实，来自厄瓜多尔、印尼和越南等国家的海产品将比印度的产品更具‘关税优势’，”Raghavan说。

他还指出，由于关税是全面适用的，“冷冻原料产品（HSN第3章）和熟制/深加工产品（HSN第16章）的进口都面临这种关税劣势的威胁。”

市场多元化

围绕关税的不确定性以及失去美国市场份额的威胁，迫使印度虾出口商探索新的市场和产品。

Raghavan认为，印度可以通过多元化来应对当前的挑战。他说：“印度海产品行业需要考虑进入新市场，同时巩固其在现有市场的地位。”

他还指出，“目前，出口产品中深加工产品的比例不到10%。更多关注这一领域将开拓新市场，并且更具收益性。”

除了出口市场，Raghavan还强调了国内市场在支持虾产业中的重要性和潜力。

欧洲市场

许多印度出口商正在瞄准欧洲高端市场的更多市场份额。买家对去壳和深加工虾的兴趣增加，以及稳定的宏观经济条件，使得欧盟市场成为印度供应商的理想目的地。

2025年上半年，欧盟从印度的进口增加，以及印度与英国的双边贸易协议，为印度出口商进一步进入欧盟市场提供了新的动力。

流向比利时的进口量在全年持续上升，比利时是印度在欧盟的主要市场。

“印度-英国自由贸易协定的签署为提高我们在这一市场的份额提供了令人兴奋的可能性，”Raghavan说。

他补充说，尽早完成印度与欧盟之间的贸易谈判将有助于印度增加出口。

欧盟是一个成熟的市场，对可持续性和质量合规有着非常高的标准，这对印度出口商构成了许多挑战。

许多印度供应商对印度自2026年9月起被排除在欧盟动物蛋白质供应商批准名单之外表示担忧。

Raghavan表示，此项排除是“由于未能充分保证动物源性产品符合关于禁用抗微生物药物的规定”。

印度政府正在发布一项通知，禁止使用某些抗微生物药物，并已发布草案通知征求公众意见。

“我们有信心，一旦该通知发布，欧盟将把印度列入允许进口动物源性产品的国家名单中，”Raghavan补充道。

亚洲市场

随着对动物蛋白的需求增长，许多亚洲目的地也为印度虾提供了良好的机会。

中国是印度海产品的第二大目的地，印度在不久的将来有望增加其市场份额。

“越南和泰国从印度进口了大量海产品，这些海产品大多用于深加工和再出口。我们在中东有良好的业务覆盖，”Raghavan指出。

韩国是另一个重要的亚洲市场，但印度面临关税限制。他说：“在韩国，我们面临的挑战是与竞争对手相比关税较高。”

印度与韩国有全面经济伙伴关系协定，但海产品没有优惠关税。“这使我们与越南和泰国相比处于劣势，”他补充道。

“在当前形势下，我们需要与所有这些市场进行更深入的接触，因为我们对主要市场（美国）的出口正面临逆风，”Raghavan指出。

他还强调，印度海产品行业是一个稳健且有韧性的行业，为近2,800万人提供就业和生计。

“该行业当前面临的挑战终将被成功克服，我们将以焕然一新的活力和力量实现反弹，”Raghavan补充道。