资料：特朗普兑现贸易威胁，美国关税冲击全球商品

美国总统唐纳德·特朗普兑现了提高进口关税的威胁，8月7日生效的大范围关税将对进入美国的一系列商品产生影响，阻碍全球贸易，并扰乱主要贸易伙伴的市场。

这标志着特朗普暂停实施“对等”关税的四个月期限已经结束。特朗普早前于4月2日宣布，将对来自几乎所有国家的商品征收10%至50%不等的新关税。

这些关税有许多豁免，特别是关键金属和能源产品。

然而，关税的实施将对全球贸易造成影响，并对各类商品产生连锁反应。

标普全球大宗商品旗下普氏的行业专家评估了美国关税对各行各业的影响：

化肥

全球最大供应国特立尼达和多巴哥出口到美国的氨产品面临15%的关税。尽管美国国内产能正在增长，但美国仍是氨的净进口国。从特立尼达进口的氨在1月至6月期间同比下降了35%至35.8万吨。贸易商表示，特立尼达有可能增加对欧洲的出货量。

截至8月6日，CFR美国墨西哥湾沿岸的氨价格已上涨至495美元/吨，高于6月初的近期低点370美元/吨。

由于美国的传统化肥供应商普遍面临10%的进口关税，一些市场参与者预计俄罗斯氮肥进口将显著增加，因为俄罗斯未被纳入特朗普政府最新一轮关税名单。

农业

美国和印尼政府代表在关税上调生效前一天仍在就降低棕榈油关税进行谈判。两国于7月22日签署了一项互惠贸易框架协议，协议规定对自印尼进口的棕榈油征收19%的关税。

印尼是世界上最大的棕榈油生产国，而美国因在2023/24营销年度（7月至6月）进口了190万吨棕榈油而成为全球第五大进口国，美国对外农业服务局在6月的一份报告中表示。

美国对印度征收50%的进口关税影响了印度关键的农产品和加工领域，如虾、大米、瓜尔豆胶、加工豆类、香料和植物蛋白等商品。这些商品依赖于具有竞争力的定价和高效的物流运输进入美国港口。

最近的50%关税使得印度的虾进入美国市场变得困难。美国进口量占印度50亿美元虾产业的大约一半。

印度长期以来对美国原产的谷物、乳制品和乙醇保持着严格的进口壁垒，包括对乙醇的等效关税壁垒，对乳清、奶酪和奶粉征收30%-50%的关税，以及对玉米、家禽和豆粕实施严格的SPS标准和标签规定。

石油、天然气、化工

原油、成品油和天然气进口免征统一关税，但市场仍然面临与通胀压力、政府债务上升和消费者支出疲软相关的需求风险。

在一系列贸易协议将总体关税从初始水平下调并有助于抵御衰退风险之后，石油市场预测人士谨慎地上调了需求前景。然而，主要增长市场的消费已陷入停滞。

标普全球大宗商品的分析师将全年成品油需求从87万桶/日下调至64万桶/日，反映出美国、中国以及面临宏观压力的新兴经济体的消费低于预期。

布伦特原油价格在特朗普于4月2日首次公布关税后的一周内暴跌19%至四年来的低点。8月7日，洲际交易所布伦特即月原油期货成交于66.6-67.7美元/桶区间，较前一日大致持平。

国际能源署表示，对印度征收的激进关税也削弱了印度这个全球最大增长中心之一的需求势头，导致近几个月石油消费增长放缓。国际能源署在其7月份的月度石油市场报告中将2025年印度的全年石油需求预测下调了9万桶/日，随后关税即翻倍至50%。

一些国家，包括欧盟成员国、日本和韩国，已经同意采购美国液化天然气，以增强贸易平衡，并在确保能源供应的同时尽可能规避特朗普的关税。

由于买家采取谨慎态度，跨国化学品制造商担心这会对经济和需求产生间接影响。

金属