特朗普以贸易壁垒和军事关系为由对印度征收25%关税，并加征“俄罗斯惩罚性关税”

美国总统唐纳德·特朗普在7月30日的Truth Social发文中表示，美国将从8月1日起对来自印度的商品征收25%的关税，并加征额外的“惩罚性”关税，理由是印度的贸易壁垒高，且印度一直与俄罗斯保持能源和防务关系。

虽然25%的关税已经确定，但关于额外“惩罚”或其构成的细节（涉及哪些产品或增加多少关税）尚未完全公开。官方声明称这与印度的俄罗斯政策有关，但尚未完全明确具体的计算方法。

然而，确实存在额外或特定行业惩罚性税率的明确威胁。

根据标普全球市场财智的数据，2024年印度向美国出口了总值874亿美元的商品，包括钢铁原料、铁合金、纺织品、石油产品、电子产品和宝石。

其中，美国进口了近7.5万吨的铁合金——这是美国钢铁制造的重要原料——价值1.081亿美元。

特朗普表示，印度的关税是“世界上最高的之一”。

他认为该国的非关税壁垒“令人厌恶”。

特朗普还批评印度从俄罗斯进口军事装备和石油，并提及俄乌冲突。特朗普表示，印度将因其与俄罗斯的关系和“巨大的贸易逆差”而面临额外的“惩罚”。

此前，华盛顿已向包括印度在内的多个贸易伙伴发出信函，要求在8月1日之前解决悬而未决的贸易争端，否则将面临惩罚性关税。

今年四月宣布的26%关税标志着美印贸易紧张局势急剧升级。

印度则一直在敦促美国降低对皮革、纺织品和珠宝等劳动密集型出口产品的关税。

分析人士表示，任何新的贸易壁垒都可能扰乱印度的制造供应链，并对金属原材料和农产品等行业造成影响。

美国大幅提高印度商品的关税，这一举措可能会扰乱全球增长最快的贸易走廊之一。

印度在2024年成为全球第二大精炼石油出口国，全球出口额达到702亿美元。

美国成为印度的第二大市场，购买了约380亿美元的产品，包括高硫柴油、生物燃料、煤油和轻质石脑油。

根据美国能源信息署的数据，2023年印度向美国供应了总值51.5亿美元的精炼燃料，使其成为美国的第五大供应国。

美国还在2024年向印度出口了总值126亿美元的矿石燃料和油品，包括汽油、馏分燃料油、航空燃料和原油，突显了高风险、高交易量的能源交换。

农业与加工：双向壁垒

尽管农业出口在总体贸易篮子中所占比例不大，但这一出口受关税和非关税措施的影响极大。

印度的大米、虾、加工食品和香料在美国市场的准入情况各不相同。

反过来，印度对来自美国的各种商品如谷物、乙醇和乳制品都维持了高关税，这是特朗普在解释新税率时提到的特定政策之一。

印度出口到美国的商品种类繁多，涵盖了高价商品，如电子产品、制药、珠宝首饰、纺织品以及对美国工业至关重要的各种商品。

在2024年，电子产品以120-140亿美元的出口额成为最大的出口领域。

在制药及医疗产品领域，印度是仿制药和活性药物成分的全球主要供应商。宝石、贵重石材和珠宝也占据重要份额，2024年的出货量总值超过100亿美元。

尽管纺织品和服装出口额较小，约为30亿美元，但这些市场对于印度仍具有战略重要性。

金属和采矿行业，特别是铁和钢，占据了40-50亿美元的出口额，并因其在美国工业供应链中的关键作用以及对关税行动的高度脆弱性而尤其受到关注。

激增与放缓

根据印度出口组织联合会（FIEO）的数据，由于担心关税即将上调，印度出口商在2025年初加紧向美国发货，出货量同比增长超过30%。

但这种出口激增可能是短暂的。FIEO警告称，如果关税持续高企，印度每年可能损失至少50亿美元，其中工程产品、钢铁和矿产受影响最大。

这一后果可能会扰乱依赖紧密供应链的电子和精密产业。

尽管新德里尚未发表正式声明，但官员们私下承认，特朗普政府的举动可能会使多元化能源进口、获取美国国防技术以及达成双边贸易协议的努力变得复杂。

分析人士表示，印度可能会将贸易重心转向欧洲、海湾地区和东亚，同时扩大对受压行业的出口补贴。

一位印度高级贸易官员表示：“我们已经承诺购买超过40亿美元的美国商品，并致力于取得突破。”

印度去年取消了对美国苹果、小扁豆、核桃和杏仁的关税，但仍坚持对谷物、乳制品、玉米和乙醇征收关税，理由是保护国内小农户的利益。

与此同时，美国依然将印度的非关税壁垒（如测试和标签）视为深化互惠关系的主要障碍。