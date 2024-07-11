BP报告：氢和生物燃料将为更清洁的天空和海洋提供动力

BP在7月10日发布的2024年能源展望报告中表示，通过氢衍生燃料和生物燃料的组合，航空和海运正日益脱碳。

该能源集团指出，在航空领域，这一更大的转变主要是转向生物基和氢基可持续航空燃料（SAF）。

然而，该公司指出，在船用燃料加注领域，排放量减少将反映出更多地使用生物基和氢基甲醇和氨。

该报告估计，道路交通脱碳将主要由电气化引领。报告称，未来石油消费减少的最大单一驱动因素是道路运输中石油使用量的减少，原因是车队效率提高，以及在汽车和卡车电气化的带动下，替代燃料的使用越来越多。

此外，报道称，按照当前轨迹和净零排放，电动汽车在全球轻型汽车保有量中的份额预计将从2022年的不到2%增加到2035年的20-30%，到2050年增长到50-85%。

BP 2024年能源展望报告使用两种情景——当前轨迹和净零情景——探索到2050年全球能源系统的一系列可能结果。

报告称，在现有机队和长途需求的推动下，液体燃料在航空业的主导地位正在转向使用SAF，以实现脱碳。

按照目前的发展轨迹，到2035年，主要来自生物原料的SAF将占航空燃料的5%-10%，到2050年将接近20%。

生物衍生SAF最初在净零排放前景的前半部分占据主导地位。然而，由于SAF需求增加和生物原料受到限制，预计到2050年，氢衍生SAF将在实现净零排放目标方面发挥越来越重要的作用。

此外，SAF作用的扩大得到产能大幅增加的支持，从2030年代到2040年代中期，预计每年将有15至30座大型设施投产。

该报告强调了不同的航空旅行预测，即在当前轨迹情景下，到2050年，航空旅行预计将增长75%，但由于保护措施和消费者行为的变化，在净零情景下，增长可能会限制在40%。

尽管需求有所增加，但持续的效率提高意味着，从2025年到2050年，在当前轨迹情景下，能源需求将增长35%，而在净零情景下，能源需求仅增长10%。

船用燃料脱碳

报告称，海洋领域的脱碳涉及将船队从石油燃料转向低碳替代燃料。在展望的初期，这种转型包括LNG、生物甲醇和生物柴油等生物燃料，以及氨和甲醇等氢衍生燃料。

随着新船投入运营和现有船舶进行改造，从而促进替代燃料的更快采用，在这两种情景下，海运业的转型都会加速。

在净零排放情景下，到2050年，石油产品的份额将下降到约10%，氢衍生燃料占船运能源的40%，生物燃料占另外30%。

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船用替代燃料的使用不断增加，得益于燃料储存和加油驳船等船用燃料供应设施的重大发展。

此外，在展望期内，海上旅行在当前轨迹情境下将增长70%，在净零情景下将增长30%。尽管预期增长，但由于能效大幅提高，能源消费总量将小幅增长，在当前轨迹情境下基本保持不变，在净零情景下将下降20%。

整体生物燃料

报告称，在2050年之前的25年内，生物燃料和生物甲烷的利用将大幅增长。

航空等关键行业的扩张速度在很大程度上取决于支持其使用的政府政策和法规的范围。

在展望的上半期，生物燃料需求迅速增长，在当前轨迹情境下增长约60%，在净零情景下增长近两倍。这一增长的推动因素是，中国以及欧盟和美国的新兴经济体在交通运输领域的使用不断增加，并得到政府促进生物燃料使用的政策的支持。

随着道路交通电气化程度的提高降低生物燃料的作用，展望后半期的增长速度将放缓，展望后半期的额外增长大部分来自航空和船用燃料。

由于天然气凝析液和生物燃料使用量增加，炼油行业面临越来越大的压力，尤其是在净零排放情景下，这些非精炼产品可能占液体燃料总消费量的近30%，高于2022年的15%。

炼油厂正在通过提高产量灵活性、整合生物原料和降低运营中的碳强度来适应，这取决于地理风险、基础设施和当地政策。

7月11日，标普全球大宗商品的普氏生物柴油FOB东南亚估价为1,039美元/吨，较7月10日上涨6美元。同日，东南亚可持续航空燃料生产成本估报1,580.23美元/吨，较前一日下跌2.15美元。

7月11日，普氏对新加坡B24船用生物燃料的估价为760.8美元/吨，较前一日下跌8美分。普氏于2023年5月首次开始评估新加坡的B24船用生物燃料。