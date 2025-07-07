在废食用油供应有限的情况下，棕榈废料在东南亚成为关键的可持续航空燃料原料

在7月1日至3日举行的MyAero SAF研讨会上，专家表示，东南亚多达5亿吨的棕榈基残渣和生物质可以用来生产可持续航空燃料（SAF），帮助该地区在废食用油供应有限的情况下实现原料多样化。

在题为“在废食用油之外——可持续棕榈基原料将是亚太地区可持续航空燃料发展的变革因素”的广泛讨论中，来自技术许可方、领先的棕榈行业公司和可持续发展组织的专家强调多样化可持续航空燃料来源的紧迫性，特别指出棕榈油生产中的废弃物和残渣流是一个尚未充分利用的解决方案。

“我们看到对认证的可持续棕榈衍生原料的高度兴趣，”可持续棕榈油圆桌会议（RSPO）的主持人Thareq Ariffin Mohd Tajmi说。“我们不是在谈论原生棕榈油——这是关于第二代废弃物和残渣，如空果串、棕榈油厂废水和污泥油，这些都可以用于可持续航空燃料的增值。”

在整个讨论中，专家小组一致认为，尽管废食用油有助于推动可持续航空燃料的生产，但其在数量和价格波动方面的局限性意味着东南亚现在必须开发其在可持续棕榈基原料方面的本土优势。

废食用油目前是HEFA-SAF的主要原料，但面临显著的供应限制。国际能源署估计全球废食用油供应量为每年600万吨，主要集中在中国、美国和欧盟。

尽管东南亚是一个重要的生物燃料地区，但为了满足生物柴油的要求，该地区仍需进口废食用油。这引发了人们对废食用油在该地区可持续航空燃料生产方面可扩展性的担忧。

成熟技术，潜力初显

技术供应商Topsoe和Axens强调了HEFA（加氢酯和脂肪酸）路径的准备情况，这在当今的可持续航空燃料市场中已经占据主导地位，但也指出了废食用油供应的限制。

“从现在到2030年，HEFA将因其成熟度和较低的成本继续成为领先的可持续航空燃料生产途径，”Topsoe的关键客户经理Colin Choong表示。“但在2030年之后，原料限制将推动市场转向醇制航煤（ATJ）、费托合成（FT）和合成燃料。原料和氢气来源的灵活性将变得至关重要。”

Topsoe的集成HydroFlex™和HydrogenBridge™技术被展示为降低碳强度的关键推动力，特别是在工厂废气再利用以生成氢气方面。

Axens的Sebastien Huchette对此观点表示赞同：“可持续航空燃料的故事不再仅仅是关于HEFA。我们正在推进ATJ和BTL（生物质液化）技术，并致力于未来的甲醇制航空燃料（MTJ）路径。当地的原料，从棕榈生物质到酒精来源，将决定每个国家的可持续航空燃料战略。”

棕榈原料开辟道路

马来西亚和印度尼西亚共同占全球棕榈油产量的约85%。每生产一吨粗棕榈油（CPO），就会产生几吨副产品：空果串、棕榈油厂废水（POME）、棕榈壳（PKS）和棕榈酸油（PAO）等。

这些被认为是第二代、非食品、非饲料生物质，并在许多可持续航空燃料框架下符合可持续性标准。

代表马来西亚最大棕榈生产商之一的FGV的Noor Azam Md Saad博士证实，棕榈行业对参与可持续航空燃料项目的兴趣日益浓厚。“我们的生态系统——从种植园到工厂——已经为生物质增值进行了优化。虽然粗棕榈油仍然是我们的核心业务，但我们正在积极探索合作伙伴关系，以利用如棕榈油厂废水（POME）和污泥油等残留物开发可持续航空燃料的潜力。”

马来西亚本土能源公司Loken也概述了利用国内棕榈废料增加可持续航空燃料生产的计划。首席运营官Navin Kumar表示：“原料供应不是问题，挑战在于物流——以可行的成本收集、聚合和处理分散的生物质。”

经济性、物流和政策

尽管技术迅速进步，专家小组成员警告说，成本和政策障碍仍然存在。尽管替代的可持续航空燃料途径前景可观，但需要大量资本。棕榈残渣的地理分布增加了物流挑战，尤其是对于专注于出口的生产商而言。

“航空公司愿意支付的价格溢价越来越取决于碳强度，”Topsoe的Choong指出。“这使得氢气的采购和工艺效率成为工厂经济成败的关键因素。”

Axens和Topsoe都强调了政策支持和碳信用计划的重要性，这些计划承认低碳可持续航空燃料生产路径。印度尼西亚的地热潜力、马来西亚的生物质基础设施和泰国的酒精供应如果获得正确的投资信号，都可以支持不同的可持续航空燃料技术。

展望未来

随着废食用油使用量趋于平稳和全球法规变得更加严格，亚太地区的可持续航空燃料行业正努力追求更深入的原料创新。曾经被视为副产品或废弃物的可持续棕榈残渣，正在一个更加本地化、具有韧性的可持续航空燃料生态系统中崭露头角，成为战略资产。

“这不仅仅是关于技术，”RSPO的Thareq总结道。“这是关于在该地区的航空脱碳中，将原料生产商、技术提供者和承购商在一个长期、可持续的愿景下连接起来。”

可持续棕榈油圆桌会议已在全球认证了超过490万公顷，并鼓励使用来自认证工厂的废料和残渣作为生物燃料的低间接土地利用变化（ILUC）风险选项。

在可持续航空燃料和可再生柴油生产中，企业越来越多地寻求使用RSPO认证的原料，特别是在欧洲和新加坡等追溯性至关重要的市场。

欧盟的RED II和RED III包含更严格的废食用油可追溯性标准，并间接促进了向废物和残渣基础的可持续航空燃料多样化发展。

此外，国际民用航空组织的国际航空碳抵消和减排计划允许使用多种原料，包括棕榈油厂残渣，只要它们符合可持续性和生命周期温室气体标准。

此外，马来西亚的国家能源转型路线图（NETR）和印度尼西亚的B40+生物柴油计划正在提升对棕榈残渣更高价值用途的兴趣，包括用于可持续航空燃料。

7月4日，标普全球大宗商品旗下普氏评估的亚洲可持续航空燃料与航空煤油的价差为1,096.67美元/吨，较前一日下降4.08美元/吨。