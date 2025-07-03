在健康协议的限制下，美国从墨西哥进口的牛只有所减少

美国农业部于7月3日在其全球农业贸易系统在线平台上表示，5月份美国从墨西哥进口的活体动物数量较上月下降了64%，较2024年5月下降了76%，降至31,969头。

由于墨西哥南部新世界螺旋虫（NSW）疫情爆发，美国从墨西哥进口活体动物受到限制。

由于墨西哥南部爆发NWS疫情，美国在12月首次全面关闭了对墨西哥牲畜进口的边境。该边境在1月底重新开放，但加强了执法措施。5月11日，美国再次关闭该边境以阻止活牛运输，但将于7月7日开始分阶段重新开放部分南部边境口岸。美国农业部于6月30日宣布了重新开放计划。该计划将取决于美国农业部动植物卫生检验局（APHIS）的持续评估。

主要的南部港口亚利桑那州道格拉斯将于7月7日首先重新开放，接着是新墨西哥州哥伦布于7月17日开放；新墨西哥州圣特雷莎于7月21日开放；德克萨斯州德尔里奥于8月18日开放；最后是德克萨斯州拉雷多于9月15日开放。

一位来自墨西哥的牧场主说：“根据新的出口健康协议，今年能够跨越边境进入美国的牲畜只有去年的一半。有一个预检疫，然后是正式检疫，但问题是APHIS没有足够的兽医来检查来自墨西哥的牲畜。”

这位牧场主表示：“在墨西哥，阻断NSW疫情扩散并不是一件容易的事。因此，我认为，宣布开放这五个港口是有可能的，但可能性不大。”

“墨西哥也没有牛群库存。[墨西哥的主要饲养者]正在从尼加拉瓜进口饲养牛。但墨西哥正遭遇干旱，牧民需要将牛群从牧场中转移出去，因此他们需要出口牛只。”

更多的是涓涓细流

标普全球大宗商品的牛肉市场分析师Caleb Hurst表示：“我们仍然认为，与去年相比，从墨西哥进入美国的牛只数量将会减少，总体上从墨西哥进口的供应量存在疑问。此外，由于港口将分阶段开放，我们要到8月和9月才能看到德克萨斯州的两个主要港口恢复运作，而且很可能没有一个港口的运作会超过五年平均水平的50%。”

“此外，还存在其他限制条件，例如牛群必须在索诺拉或奇瓦瓦出生和饲养，或者符合美国农业部的检疫和杀虫剂使用协议，并且如果NWS疫情继续扩散，港口有更大的可能会再次关闭，”Hurst补充道。“我们对最佳情况的展望是今年比去年减少50-60万头，而最坏的情况则可能比去年减少80-90万头。”

“这不会对我们的牛群饲养预期产生太大影响，但随着我们结束2025年并进入2026年，这将进一步加剧投放供应的史无前例紧张局面。”

美国瘦牛肉边角料价格

根据美国农业部的数据，投放到美国饲养场的牛群当中仅有4%到7%来自墨西哥，这些牛只的投放数量处于历史最低水平。

牛只投放速度缓慢 导致美国的饲养牛数量减少，导致边角料供应不足，从而支撑了瘦牛肉边角料的进口量和价值。

7月3日，标普全球大宗商品旗下普氏评估90CL牛肉CIF美国的价格为6,680美元/吨，或3.03美元/磅，未来30-60天装运，与前一日和前一周评估持平，但同比上涨了595美元，或10%。