新加坡民航局：尽管全球燃料价格波动，新加坡仍将保持固定的SAF税费至2028年

新加坡民航局（CAAS）的一位高级官员在马来西亚的MyAERO SAF研讨会间隙告诉标普全球大宗商品，尽管全球SAF或航空燃料价格大幅波动，新加坡仍将在2026年至2028年期间保持固定的可持续航空燃料（SAF）票税费率。

CAAS代理第三副总干事Daniel Ng在参加“亚太SAF生态系统”小组讨论后表示：“无论SAF或Jet A1的价格如何变化，SAF税费（基于1%的SAF用量目标）在2026、2027和2028年都将保持不变。”

该名CAAS官员解释道：“例如，如果SAF价格从每千升3,000美元上涨到4,000美元，或下降到2,000美元，乘客在机票价格中支付的税费将不会改变。改变的是我们能够购买的和增加的SAF实际用量——这会灵活调整，而不是乘客的税费。”

这种定量结构将维持三年，为乘客和航空公司提供价格确定性，即使可持续航空燃料市场仍然波动且不成熟。

Ng澄清说，虽然SAF的成本可能是化石航煤的两到五倍，但针对1%SAF用量的税费将根据预计价格预先确定。蓝图的初步估计显示，经济舱乘客的税费为：前往曼谷3新元（2.36美元）、前往东京6新元、前往伦敦16新元。

根据CAAF官员的说法，税费将根据航线距离和乘坐舱位而有所不同，高级座位将收取更高的费用。税收将用于CAAS在樟宜机场的中央SAF采购，即航空公司继续支付化石航煤的费用，而乘客则需支付税费来承担SAF溢价。

在地缘政治冲击（如今年影响全球炼油产量和供应链的地缘政治冲击）的影响下，航空公司越来越容易受到燃油价格波动的影响，在这种情况下，确认直至2028年的固定SAF税收结构提供了重要的成本可见性。

新加坡的方法不同于欧洲或美国部分地区的硬性混合规定。相反，CAAS选择了一个“灵活目标”模式，即1%的SAF用量提升不是强制性的，而是具有激励性的——可根据实际签约的SAF价格进行调整。

另一位CAAS官员在活动中表示：“如果SAF价格低于预期，我们增加的SAF用量会较多，而如果价格飙升，则增加的用量会较少——但始终确保维持在同一税收水平上。”

该模式旨在刺激对SAF的投资，同时保护乘客的承受能力和新加坡全球航空枢纽的竞争力。

到2030年，目标是实现3%–5%的SAF使用率

在2026年实现了1%的初步目标后，新加坡计划到2030年将其SAF用量提高到3%-5%，这取决于全球的供应情况和该行业的成熟度。新加坡还致力于加强SAF生产和区域原料研究方面，包括与波音公司和可持续生物材料圆桌会议进行合作。

CAAS还在探索如何将（中央采购生成的）SAF信用分配给航空公司或通过碳市场货币化，并已开始与整个东南亚的棕榈油和废料原料生产商进行对话。

根据CAAS的说法，SAF税费将根据旅行距离和舱位等级而有所不同。以1%的SAF用量目标来看，经济舱乘客的预估税费为：前往曼谷3新元、前往东京6新元、前往伦敦16新元。高级舱位的乘客将承担更高的税费。

通过征收税费取得的所有资金将交由CAAS的中央SAF采购处进行汇集和管理，SAF将在樟宜机场交付并混合到燃油中。该税费支持新加坡到2030年将SAF用量提高到3%-5%的目标，但具体仍需取决于全球供应和市场准备情况。

投资转向

新加坡通过征收税款来推动SAF需求的努力，与扩大供应的平行措施相辅相成。

CAAS正在与新加坡政府和行业密切合作，以提高国内和该地区的SAF生产能力。Neste公司自2007年首次在新加坡投资以来，已扩大其炼油业务，以支持每年12.5亿升的SAF生产，使这个城市国家成为全球最大的SAF生产中心之一。

不过，这仅仅是未来需求的一小部分。

根据国际航空运输协会的数据，到2050年，航空业每年将需要4,500亿升SAF以实现净零排放目标，这比目前的产量多了750倍。2023年，全球SAF产量仅略高于6亿升，尽管比2022年多了一倍。

为了支持原料多样化和区域准备， 新加坡正在与波音公司和RSB合作参与一项区域SAF原料路线图研究。该研究旨在识别符合CORSIA可持续性标准的可行SAF生产路径，并在东南亚地区发掘机会。

新加坡的SAF战略还包括国际合作，已与美国、日本、澳大利亚和英国签署了航空可持续性谅解备忘录。在东盟内部，新加坡率先制定了东盟可持续航空行动计划（ASAAP），这是一个为期10年的框架，指导该地区在SAF、空中交通现代化和脱碳方面的努力。

政府还在航空可持续发展计划（ASP）下拨款5,000万新元用于资助创新试点项目，并成立了国际航空创新中心（ICAI），以支持区域政策研究和可持续飞行的能力建设。

7月2日，标普全球大宗商品旗下普氏评估亚洲SAF/航煤的价差为1,109.99美元/吨，比之前的评估扩大了32美分/吨。