专题：印度大米出口商在集装箱短缺危机中面临不利因素

7月2日，市场消息人士告诉标普全球大宗商品，由于该地区严重的集装箱短缺，印度大米出口商面临随机和突然的货运取消，这可能会在未来几周内收紧发货量。

市场消息人士称，多种因素导致集装箱突然短缺，例如从中国到美国的货运需求激增，以及红海冲突导致过境路线更长。

一家新德里出口商表示，航运公司的海运费率史无前例地飙升了150%，严重影响了印度的大米出口行业。他说，整体情况使出口商不愿做任何生意。

印度大米出口商联合会副主席Varun Goel表示，所有主要集装箱港口，如蒙德拉、那瓦舍瓦和维扎格，都出现了拥堵，那里有超过20万吨的货物。自5月以来，已确认的订舱发放订单已被取消。他说，从那瓦舍瓦到科托努的集装箱运费已从5月10日的1,200-1,300美元/TEU（20英尺标准箱）飙升至目前的4,000美元/TEU。

对于印度大米出口行业而言，5月以来运费飙升预示着这场灾难正在萌芽。

另一位德里出口商说，自5月底以来，运费一直在上涨。尽管已经预订了集装箱，但由于运费突然飙升，哥本哈根一家知名航运公司取消了大部分预订。他说，事实上，更糟糕的是，该公司（托运人）取消了已经装载的集装箱。

取消订单的突然激增是普遍现象，并不局限于少数几家航运公司。

另一位德里大米出口商说，我们与一家日内瓦航运公司面临着相同的问题，该公司最近取消了我们预订的大米船货。

集装箱短缺不仅阻碍了印度的大米出口商，也阻碍了该地区的其他出口商。

一位泰国大米出口商说，运费非常高，没有人以这样的价格预订集装箱。他说："5月第一周，曼谷到西非的集装箱运费为3,000美元/TEU，但现在已上涨至5,000美元/TEU。按照这样的费率，卖家无法预订集装箱，并且由于缺乏替代选项而失去业务。"

集装箱与散货运输

在印度，大米出口通过集装箱和散货方式进行。

一位来自北阿坎德邦的出口商表示，印度50%的大米出口通常通过集装箱运输，另外50%通过散货运输。然而，最近运费的飙升促使情况发生变化，目前90%的货运使用散货运输，只有10%使用集装箱。

持续的集装箱危机对印度大米出口商来说是双重打击，他们已经受到新德里限制性贸易政策的影响。

政府禁止碎米出口，并对出口的非巴斯马蒂白米征收额外关税，以抑制食品价格上涨。截至2023年7月，政府限制了非巴斯马蒂白米的出口，对蒸谷米征收20%的关税，并将巴斯马蒂大米的最低出口价格固定在950美元/吨。

标普全球大宗商品的数据显示，2022-23年印度大米出口量同比下降19.8%至1,771万吨。

虽然大部分蒸谷米通常出口到西非国家，但印度巴斯马蒂大米主要运往中东。

就目的地而言，90%运往东非和南非的印度大米是通过集装箱运输的。市场消息人士称，就西非而言，散货和集装箱货物的比例平均分配。

Adani Wilmar Limited的贸易经理Jatin Mahajan说："对西非的集装箱发货量下降了70%-80%。由于集装箱和散货运输之间的运费差异约为50-60美元，我已经将200个集装箱转为散货运输。由于以较低运费进行了预售交易，公司也面临一些损失，但合同正在完成。"

请求政府干预

消息人士称，多家大米出口协会已与印度政府接触，希望其介入此事。

市场消息人士称，海运费率突然飙升150%，加上集装箱运输频繁取消，给大米出口商带来了相当大的财务负担。消息人士补充说，印度的大米产业是一个出口导向型行业，为该国带来宝贵的外汇，而持续的运费危机使大米出口商缺乏竞争力。

NCR的一位大米出口商告诉标普全球大宗商品，印度大米出口商已要求政府审查和规范海运费率，并与航运公司接触，商谈合理和透明的运费率。

大米价格保持稳定

在持续的集装箱危机中，印度蒸谷米价格迄今保持稳定。

数据显示，7月2日，标普全球大宗商品旗下普氏对印度PB 5% STX的估价为539美元/吨，与前一周持平。

然而，由于集装箱短缺，市场参与者预计未来几周大米价格将下滑。

一位浦那大米出口商表示，当前的运费问题可能会在未来几周内对大米价格构成压力，并削减许多出口商本已微薄的利润。

标普全球大宗商品的数据显示，印度是世界最大的大米出口国，预计2024日历年的出口量将达到2,147万吨，同比增长14%。如果实现，将成为该国历史上最高的出口量之一。

但市场消息人士称，如果集装箱短缺持续存在，印度大米出口预测预计将下调。