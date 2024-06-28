亚洲饲料小麦需求因北半球收获和天气改善而上升

市场人士称，6月下半月亚洲饲料小麦需求走强，原因是在北半球收获压力以及欧洲和澳大利亚天气改善的情况下，全球小麦价格走软。

随着美国和欧洲冬小麦逐渐收获，芝加哥期货交易所和MATIF制粉小麦期货在过去两周内一直在下跌。美国和欧洲——尤其是黑海——的小麦现货价格已大幅下跌，吸引了亚洲饲料买家的注意力。

根据标普全球大宗商品的数据，6月27日，普氏评估的11.5%乌克兰小麦FOB黑海价格环比下跌11%至214美元/吨。

同时，俄罗斯天气略有改善，使人们对这个主要出口国因之前霜冻造成的减产幅度低于预期产生了希望，而澳大利亚较高的降雨量也缓解了人们对冬季作物地区产量进一步下降的担忧，尤其是在西澳大利亚。

墨尔本的一位贸易人士说："西澳大利亚州的降雨量有所改善，只要整个春季的天气条件保持理想，他们就有望强势回归。新南威尔士州的情况依然很好。虽然维多利亚州和南澳大利亚州的降雨量不足，但西澳大利亚州和新南威尔士州有可能弥补这两个州的产量缺口。"

一些贸易人士对2024-25销售年度（10-9月）澳大利亚全国小麦产量的估计已经上升到2,700-2,800万吨，而6月初为2,500-2,600万吨。这低于澳大利亚农业和资源经济与科学局在6月4日发布的季度报告中最新估计的2,910万吨。

由于市场等待整个生长季节的进一步天气发展，贸易人士的估计基本保持保守。珀斯的一位贸易人士补充说："虽然天气有所改善，但要获得平均收成，还有很多因素，尤其是在西澳大利亚。"

一位澳大利亚贸易人士估计，西澳大利亚州的小麦产量为950万吨，其次是新南威尔士州为900万吨，南澳大利亚州为350万吨，维多利亚州为400万吨，昆士兰州为150万吨。

标普全球大宗商品的数据显示，6月27日，普氏评估的澳大利亚标准白小麦价格环比下跌7.6%至267美元/吨。

标普全球大宗商品可以确认，本周和前一周有8批（约45万吨）饲料小麦运往多个东南亚目的地和韩国。

表1. 6月下半月运往亚洲的饲料小麦交易

交易日期 目的地 买家 产地 船期 交易价格（美元/吨CFR） 2024年6月19日 泰国 TFMA 可选（可能是黑海） 8月 267.98（LO*） 2024年6月19日 泰国 Betagro 可选（可能是黑海） 7月 ) 2024年6月24日 菲律宾 Import Group 澳大利亚 8月 290多美元/吨 菲律宾 Import Group 澳大利亚 9月 290多美元/吨 2024年6月24日 菲律宾 Import Group 澳大利亚 10月 290多美元/吨 2024年6月25日 韩国 NOFI 黑海/美国 9月 266.93 2024年6月27日 泰国 Betagro 可选 8月 261.70（LO） 2024年6月27日 菲律宾 PAFMI 澳大利亚 9月 近290美元 271（LO ）2024年6月24日

来源：标普全球大宗商品的贸易数据

*包括班轮费用

据闻对越南的贸易量也有所减少，但截至本文发稿时无法确认交易细节。

黑海是最便宜的饲料小麦产地，但菲律宾的饲料买家继续为澳大利亚供应支付至少20美元/吨CFR的溢价，主要原因是质量偏好，并且菲律宾对非澳大利亚饲料小麦征收7%的关税。

同时，另一家韩国饲料买家Feed Leaders' Committee将于6月28日招标，购买一船10月30日或11月30日交割的可选产地饲料小麦，预计结果将在当天晚些时候公布。贸易人士称，黑海或美国饲料小麦预计将成为报价中最具竞争力的来源。

散装和集装箱运输的制粉小麦需求也已出现，越南、泰国和印尼出现浓厚兴趣，但一些消息人士指出，询盘水平通常比报盘水平低5-10美元/吨。