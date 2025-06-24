以伊冲突的潜在升级对中东地区的粮食安全构成风险

专家和贸易商在6月24日表示，霍尔木兹海峡海运作业的任何潜在中断都可能影响农产品进口到中东，威胁到该地区的粮食安全，因为该地区严重依赖食品进口。

在美国于6月22日对伊朗核设施进行袭击后，伊朗可能关闭霍尔木兹海峡的举动引发了中东农产品买家的担忧。霍尔木兹海峡是阿曼和伊朗之间仅33公里宽的通道。

该海峡是从波斯湾通往公海的唯一海上通道，是包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、伊拉克和科威特在内的主要海湾石油生产国的主要出口路线。但它也是农产品的主要进口路线。

根据标普全球Commodities at Sea（CAS）的数据，2024年中东海湾是谷物和油籽（玉米、小麦、大麦、大豆）的主要买家，占全球海运农产品散货进口量的约8%。

巴西玉米和大豆出口商以及印度巴斯马蒂大米出口商已经对与伊朗的贸易情况提出预警，原因是保险费上涨、付款被卡住以及无线电干扰等因冲突带来的风险。

根据一位巴西分析师的说法，霍尔木兹海峡是粮食和食品进口进入伊朗的关键通道，该通道出现的任何中断最终都会对伊朗自身的经济和人口造成最大伤害。

美国总统唐纳德·特朗普在6月24日凌晨宣布伊朗和以色列之间达成停火协议，但伊朗和以色列媒体均报道了以色列对伊朗的新一轮空袭。

粮食安全危机

以色列和伊朗之间不断升级的冲突被联合国世界粮食计划署列为中东和北非地区粮食不安全和营养不良的主要原因之一。

联合国在2024年12月的一份报告显示，2023年阿拉伯地区有6,610万人面临饥饿，占该地区人口的约14%。报告还指出，由于持续的冲突和该地区许多地方的长期干旱，粮食安全和营养指标预计将进一步恶化。

根据世界经济论坛在二月份的一份报告中指出，尽管海湾合作委员会的富裕国家——巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋在食品安全国家名单中排名较高，但由于大部分大米和谷物以及一定程度上的肉类和蔬菜依赖进口，它们并不能免受航运中断的影响。

美国农业部海外农业服务局的数据显示，中东是全球最大的小麦和大米进口地区，也是第二大玉米进口地区。

瑞士一家谷物贸易公司的官员在6月23日表示：“伊朗有可能关闭霍尔木兹海峡。然而，这次封锁可能不会持续很久，因为这可能会导致与美国的更大冲突。”

希腊The Signal Group的高级市场分析师Maria Bertzeletou告诉标普全球大宗商品，干散货（用于运输农产品）并未受到持续紧张局势的严重影响，但美国制裁的最新介入将间接加速中国从南美东海岸地区购买农产品。

伊朗议会已投票决定关闭海峡，但尚未实施。然而，这一风险促使市场更加谨慎，导致更多船只改道通过阿曼湾或停留在更远的近海，Bertzeletou表示。

尽管伊朗曾威胁要关闭霍尔木兹海峡航运通道，但迄今为止这一情况从未发生过，市场参与者表示，由于政治和经济因素，伊朗封锁该航道的可能性仍然很低。

截至6月15日，约有80艘载有农产品的船只在红海和波斯湾航线上过境。这些船只在过去一个月内装载了货物。

使用这些海上航线的大多数船只来自巴西和阿根廷，运载大豆、糖、玉米和豆粕。

巴西对伊朗的玉米出口面临风险

今年，伊朗一直是巴西玉米的重要进口国，过去五年平均占巴西玉米总出口量的12%，每年进口约430万吨。

截至6月23日，CAS数据显示，伊朗今年迄今已进口140万吨巴西玉米。

这占巴西玉米出口量的24%，使伊朗成为2025年巴西玉米出口的主要目的地。

CAS数据显示，伊朗的海运农产品进口量自2022年创下的1,910万吨的历史最高水平以来一直下降，2024年的采购量下降了38%。2024年，伊朗约43%的进口量为玉米，主要来自巴西。

据标普全球大宗商品的分析师称，随着巴西出口季节临近，以色列和伊朗之间日益紧张的局势可能会抑制伊朗对巴西玉米的需求。

印度大米出口受阻

印度大米出口商协会于6月23日表示，近10万吨运往伊朗的巴斯马蒂大米货物因以伊冲突持续扰乱海运物流和保险而滞留在印度港口。

根据该贸易机构的数据，印度是巴斯马蒂大米的最大出口国，每年向伊朗出口近100万吨。