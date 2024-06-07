访谈：Lotus项目将为船用生物燃料提供透明的拥有成本

参与试验的合作伙伴告诉标普全球大宗商品，为期六个月的生物燃料试验——Lotus项目——将有助于确定使用生物燃料作为船用燃料的总拥有成本，其中包括发动机维护成本。

该项目由总部位于新加坡的全球海事脱碳中心（GCMD）牵头，标志着在此前试验的基础上向前迈出了一步，重点是评估混合生物燃料在整个供应链中对长期使用的影响，包括发动机性能和机载燃料输送系统的相关运行。

GCMD首席战略官Sanjay C Kuttan在电子邮件中表示："为期六个月的试验的预期结果将有助于更清楚地了解使用生物燃料的总拥有成本，同时考虑燃料价格和任何潜在的生物燃料相关维护成本。"

GCMD与日本船运公司NYK Line合作，今年5月在Lotus项目中评估持续使用生物燃料对船舶运营的长期影响 。

同时，日本航运合作伙伴NYK Line的执行官Yuko Tsutsui表示，该试验还旨在制定缓解策略，并为长期使用船用生物燃料的行业指南做出贡献。

该高管补充说，在该行业向零排放燃料转型的过程中，该航运公司的目标是使用更环保的燃料来减少其单一燃料船舶的排放。

NYK的Tsutsui说："我们之前的（生物燃料）试验仅是基于短期现货。"

NYK是试验的共同发起方，提供了船只，并管理试验的燃料采购。

今年早些时候，NYK在千叶县启动了一座发动机测试设施的建设，旨在评估生物燃料的安全性并加速其实际应用。测试发动机的安装将在6月完成，随后将进行为期3年的生物燃料燃烧分析，评估发动机运行和具有不同生物燃料潜力的燃油分析技术。

该公司的目标是到2030年将温室气体（GHG）排放量比2021年水平减少45%。

自2019年以来，NYK已在大约10艘船上进行了短期生物燃料试验。NYK已确认短期使用的安全性，但尚未证实生物燃料对其运营的影响。

Tsutsui补充说："我们看到了生物燃料在减少温室气体（GHG）排放和改善CII（碳强度指标）率方面的潜力。"

FAME基混合物

GCMD的Kuttan表示，试验将仅使用脂肪酸甲酯（FAME），因为它可广泛获得并与现有基础设施兼容。

虽然GCMD过去使用FAME混合物进行的试验没有显示任何明显的降解，但生物燃料对船舶整体性能的长期影响仍未得到证实。

他说，全球每年生产约4,000万吨FAME，这使其成为航运业立即减少排放以遵守国际法规和要求的可行选择。

此外，这种生物柴油已经在道路运输领域使用了20多年，所获得的经验可以用来加速其在航运中的部署。

该试验将使用由24% FAME和传统极低硫燃料油（VLSFO）混合而成的船用生物燃料。

FAME可以与当前的发动机和燃料加注系统无缝集成，作为一种"即插即用"的环保绿色船用燃料生物燃料，但人们一直担心其对船舶运营的长期影响。

尽管NYK一直主要采购UCOME生物燃料，该公司补充说，其对不同的生物燃料途径持开放态度。

Tsutsui说："UCOME是生物燃料之一。目前我们对生物燃料类型没有特别偏好，我们正在寻找可能性。"

双燃料战略

同时，NYK将为其双燃料船考虑LNG和LPG等低碳选择，以及氨和甲醇等零碳选择，因为该集团的目标是在2030财年将温室气体排放量比2021财年水平减少45%，并在2050年实现净零排放。

Tsutsui说："我们正在某种程度上将船队更换为LNG动力船，但我们认为LNG是一种过渡燃料。"她补充说，用生物甲烷或合成甲烷代替化石LNG可以进一步减少排放。

根据去年的最新管理计划，该公司估计到2030年将拥有40艘LNG船、8艘LPG船、3艘甲醇船和3艘氨燃料船。

她说："在2030年前后，当我们认为替代燃料的供应链和技术准备就绪时，我们将专注于最大限度地提高能源效率。"

Tsutsui表示，这种船用替代燃料有助于最大限度地降低碳强度，从而减少公司的范围1排放。她补充说，尽管该公司专注于用于拖船和天然气运输船的氨，但其替代燃料的选择将取决于贸易和船型。

她补充说："每种贸易和船只类型都有不同的情况。目前，我们正在考虑多种解决方案，关注如何建立全球船用燃料供应链。"

6月6日，标普全球大宗商品旗下普氏对新加坡B24船用生物燃料的估价为735.84美元/吨，较前一日下跌4.56美元。普氏于2023年5月8日首次开始评估新加坡的B24船用生物燃料。