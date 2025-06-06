国际能源署：生物燃料投资创历史新高，但仍占全球能源支出的少数部分

国际能源署在其最新的《世界能源投资报告》中透露，尽管全球对低排放燃料的投资创下历史新高，但生物燃料在整体能源投资格局中仍只占很小一部分。

该机构预测，到2025年，全球对生物燃料的投资将增长13%，首次超过160亿美元。但即便在这一创纪录的水平上，生物燃料和其他低排放燃料今年仅占总能源投资的约3%。

该报告于6月5日发布，强调了对清洁燃料替代品的投资不断扩大的趋势。

预计到2025年，全球对低排放燃料（包括液体生物燃料、生物沼气和低排放氢气）的总投资将同比增长近30%，达到接近250亿美元。

这建立在2024年20%的增长基础上，并反映了由气候政策、监管要求以及航空和船运等难以脱碳行业需求上升所推动的增长势头。

随着美国和巴西领先液体生物燃料领域，地区差距扩大

虽然整体投资在增长，但地区模式存在显著差异。

美国和巴西继续在生物柴油和乙醇等液体生物燃料领域占据主导地位。两国在这一领域的支出占据了全球大部分份额。

特别是美国，美国仍然是氢化植物油（HVO）和可持续航空燃料（SAF）增长的枢纽，预计到2025年，HVO和SAF产量将增加40%（其中一半来自美国），有望达到80万桶/日。

与此同时，巴西有望迎来潜在的投资突破。尽管近年来该国生物燃料支出仅小幅增长——2025年约为30亿美元——但2024年9月通过的“未来燃料”法案可能会在未来十年内释放高达每年40亿美元的投资。

一个显著的例子是Raízen，这是壳牌和Cosan的合资企业，已承诺在2035年前投入20亿美元建设九座第二代乙醇工厂。

欧洲优先发展生物沼气，液体生物燃料发展滞后

尽管欧洲在整体清洁能源支出方面处于领先地位，但其更关注于生物沼气而非液体生物燃料。

该地区在2024年占全球沼气投资的60%，但在生物柴油和乙醇投资方面远远落后于美国、中国和巴西。

随着需求下降和老旧基础设施被关闭，多家欧洲炼油厂正在进行转型。为了符合日益严格的排放目标，其中一些炼油厂正在混合生物燃料或采用碳捕获与封存技术。

欧洲和亚洲的能源公司也在进入战略合作伙伴关系，以扩大生物燃料和氢能组合。

例如，埃尼公司与LG Chem合作在韩国建立一家新的生物精炼厂，同时也与Petronas和Euglena公司合作在马来西亚建设一座设施。

船运业将生物燃料推向新领域

今年4月，国际海事组织最终确定了新的碳减排规则，生物燃料在海运领域的前景得到了极大推动。

这些规则包括全球碳税和强制性燃料标准，预计将推动全球船运行业对低排放燃料的需求。炼油厂和能源公司越来越关注这一行业，而这个行业迄今为止对生物基燃料的使用相对较少。

报告举例称，在美国，Phillips 66公司已将其位于加利福尼亚州的Rodeo炼油厂改造成专门的生物燃料工厂，日产量可达5万桶。

这个13亿美元的项目，预算超过4亿美元，受到了材料成本上涨、劳动力短缺和许可延误的影响，突显了大型改造项目仍面临的复杂性。

政策仍然是关键

尽管数据显示清洁燃料投资出现历史性激增，但国际能源署指出，这种增长在很大程度上仍依赖于政府政策。

报告称，强制令、配额、税收优惠和监管框架对于释放关键市场的投资至关重要。分析人士指出，如果没有持续的政策支持，生物燃料和低排放燃料的投资势头很容易停滞。

随着世界向更清洁的未来能源转型，2025年似乎成为生物燃料和其他新兴低排放技术的转折点。但尽管数据创下历史新高，它们在更广泛的能源转型中的作用仍处于早期阶段，显然还有很长的路要走。