波音公司称印度有望成为可持续航空燃料的净出口国

在2025年5月29日于新德里举行的印度工业联合会年度商业峰会上，一位波音高管表示，印度有潜力成为可持续航空燃料（SAF）净出口国，这得益于其丰富的农业残留物和不断增长的航空业。

波音印度及南亚总裁Salil Gupte表示，该国在满足全球SAF需求方面具有独特的优势，最终能够每年生产800万至1,000万吨，足以满足全球超过5%的SAF需求。

Gupte说：“印度可以帮助民用航空业实现脱碳，这为将农业废料转化为有价值的出口产品提供了机会，同时也有助于实现气候目标。”

根据国际航空运输协会的数据，航空业约占全球碳排放量的2%-3%，SAF被认为是减少航空业环境足迹的关键解决方案。然而，供应仍然是一个重大挑战，SAF目前的成本是传统航空涡轮燃料的2.5倍至3.5倍。

印度航空业的快速扩张进一步加强了在本地生产SAF的理由。Gupte指出，未来二十年内，预计将有2,500架新民用飞机加入印度机队。近年来，印度航空公司已经订购了超过1,000架飞机，巩固了印度作为全球增长最快的航空市场之一的地位。

Gupte说，机会不仅在于满足国内需求，还在于向全球市场出口SAF，这些市场正努力在2050年前实现航空排放净零。为了实现这一目标，全球SAF产量必须扩大到每年1.85亿吨。

印度的原料优势包括废弃食用油、农场废料和其他不直接与食品供应竞争的农业残留物。Gupte建议，发展这一领域不仅可以支持气候承诺，还可以推动农村经济发展和能源安全。

波音公司是印度航空航天生态系统的长期合作伙伴，正在加大力度支持全球可持续航空发展，包括通过研究合作、SAF供应链投资和飞机机队现代化计划。

印度成为全球可持续航空燃料中心的潜力正在增强，这得益于公共和私营部门的共同努力。2025年初，波音公司与Hindustan Petroleum Corp.宣布建立合作伙伴关系，旨在加速印度的SAF生产和生态系统发展。

此次合作将探索扩大国内SAF生产的机会，认证由本地原料制成的燃料，并在整个供应链中实施可持续性标准。

通过其绿色研发中心，HPCL已经率先开发了“Trijet”技术，这是一种将废弃食用油转化为航空燃料的专利方法。

这一创新强调了该国利用广泛可用的农业和工业残留物大规模商业化SAF的准备。

诸如农场废料、不可食用植物、林业残留物和城市废弃物等原料使印度在满足国内需求的同时，也能为全球SAF供应链做出贡献。

波音公司承诺到2030年使其所有商用飞机能够使用100% SAF飞行，并且此前已在试飞中展示了这项技术。

然而，行业领袖——包括波音印度总裁Salil Gupte——强调，飞机的准备情况并不是障碍。相反，建立可行的供应链、创造有利的政策环境以及降低SAF的高成本是必须解决的关键挑战。

在最近的行业活动中，Gupte预测，印度根据现有原料每年可生产高达2,400万吨SAF，远远超过预计到2030年国内800-1,000万吨的需求量。

鉴于该国肥沃的农业基础、不断增长的航空市场和地理优势，几个关键行业利益相关者也强调了SAF出口的潜力。这些因素与该国的大型飞机订单和不断扩展的航空航天行业相结合。

标普全球大宗商品旗下普氏5月29日评估的亚洲SAF与航空燃油的价差为1,123.72美元/吨，较前一日上涨2.78美元/吨。