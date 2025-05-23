由于“紧急捕捞”和安得拉邦持续降雨，印度虾价格下跌

由于安得拉邦这一主要虾类生产地发生持续降雨和停电，促使养殖户提前捕捞，印度虾价在截至5月23日的一周内下跌。

市场参与者报告称观察到“紧急捕捞”和小虾供应增加的情况。据消息人士称，带头带壳虾（HOSO）70只/千克及更小规格的养殖场价格周环比下降了10卢比/千克（117美元/吨）。

5月23日，标普全球大宗商品旗下普氏评估去壳、去肠、带尾虾的FCA印度价格为7,073美元/吨，比前一周低了70美元/吨。

印度是仅次于厄瓜多尔的虾出口国，位居第二，同时也是仅次于中国和厄瓜多尔的虾生产国，位居第三。

捕捞尚未达到高峰

市场参与者表示，截至5月16日的一周内，安得拉邦部分地区的降雨反复无常、白天气温高且频繁发生断电，影响了池塘水质，许多养殖户选择提前捕捞以降低损失风险。截至5月23日的一周内，安得拉邦主要的虾类生产地区经历了持续降雨。

提前捕捞导致小虾收获量增加，而奥里萨邦和西孟加拉邦等其他东海岸州的供应增加也影响了安得拉邦的价格。

位于安得拉邦内洛尔的一家加工商表示，他们的加工厂每天接收50吨原材料，其中大部分是HOSO虾，规格为70只/千克。

在截至5月23日的一周内，HOSO虾70只/千克和100只/千克的报价分别为275卢比/千克和225卢比/千克。然而，消息人士指出，采购价格至少比报价低15-20卢比/千克。

一位贸易商表示，由于市场上供应充足，加工商一直不愿意提高采购价格。该贸易商称，捕捞量可能要到6月才会达到高峰，且他们担心在供应稳定的情况下，价格会进一步下跌。

预计2025年第一期主要产品的捕捞量会高于前一年。

市场参与者表示，在降雨导致捕捞提前的情况下，较大尺寸的虾价格可能在未来几周内上涨。

需求疲软，竞争激烈

在美国宣布自4月9日起暂停征收90天关税后，印度虾价回升。出口商开始加紧发货，以便在7月9日关税暂停结束前将货物运抵美国，这导致了原材料需求增加。美国是印度最大的出口市场。

然而，价格涨势并未持续，因为买家不愿进行新的采购，担心未来潜在的关税下调会导致库存价格过高，使他们难以以合理的利润出售。

出口商表示，对美市场交易仅限于履行2025年第一季度签订的现有合同的装运，新的需求缓慢。市场参与者还暗示，美国的库存足以维持到2025年第三季度。

位于维沙卡帕特南的一位出口商表示：“关税的影响尚未渗透到消费者层面，但如果零售需求放缓，印度供应商在今年剩余时间将面临困难。”该出口商重申，目前没有供应过剩的情况。

与此同时，厄瓜多尔的供应充足和价格较低，使印度在欧盟和中国等市场面临激烈竞争。

一位内洛尔的出口商表示，厄瓜多尔目前提供的HOSO虾（30-40只/千克）为折价60-80美分/千克CIF中国，使印度价格很难与之竞争。该出口商说：“中国买家根据形势进行采购，主要用于填补库存。”

该出口商表示：“与对美国和欧盟的销售不同，对中国的销售利润较薄，因此即使中国的需求增加，也无法显著提振印度的市场情绪。”