欧盟的免税举措推动了乌克兰谷物出口增长。这些举措到期后，会发生什么情况？

俄乌冲突严重扰乱了乌克兰的农业供应，主要是由于黑海港口遭到封锁，这些港口对谷物和其他农产品的出口至关重要。港口封锁导致出口量大幅下降和运输成本上升，对乌克兰农民和全球粮食安全造成了不利影响。在供应担忧弥漫市场之际，2022年3月黑海谷物（小麦和玉米）的出口价格也达到了历史高位。

在这场危机期间，欧盟通过在2022年6月引入自主贸易措施（ATM）来扩大对乌克兰的贸易支持，使乌克兰能够在欧盟地区自由贸易。ATM取消了影响乌克兰商品进入欧盟市场的四类关税壁垒，涉及乌克兰对欧盟近五分之一的出口。这些措施对这个因冲突而受挫的国家在恢复经济和继续农业贸易方面非常有利。

根据乌克兰农业部的数据，该国在2022-23营销年度出口了4,899万吨谷物和豆类，而前一年度为4,835万吨。其中，玉米出口量为2,700万吨，几乎与去年持平，而小麦出口量为1,700万吨，同比下降3%。

谷物出口稳定的一个重要原因是黑海谷物倡议，这是由联合国和土耳其促成的一项俄乌协议，旨在确保乌克兰谷物能够从黑海港口安全出口。然而，欧盟的支持措施同样非常关键，确保在冲突期间促进乌克兰的持续出口。此外，欧盟在2023年6月和2024年6月两次延长了对乌克兰的自由贸易措施。

随着供应担忧缓解，黑海谷物出口价格也降至冲突前水平以下。根据标普全球大宗商品旗下的普氏能源资讯的数据，5月14日，乌克兰玉米FOB黑海价格为240.5美元/吨，较前一日下跌2.5美元/吨，乌克兰11.5%蛋白小麦FOB黑海价格为237美元/吨，较前一日下跌3美元/吨。5月14日，俄罗斯12.5%蛋白小麦FOB黑海价格为249美元/吨，较前一日上涨2美元/吨。

欧盟的乌克兰谷物进口占比扩大

欧盟一直是乌克兰农产品（尤其是谷物）的主要买家，自2022年6月签署欧盟-乌克兰自由贸易协定以来，欧盟的进口量有所增加。

根据欧盟农业和农村发展总局的数据，在2022-23营销年度（7月至6月），欧盟从乌克兰进口的玉米同比增长了84%，而小麦进口激增了1,600%以上，大麦则增长了736%。

在接下来的几年里，与冲突前水平相比，欧盟从邻国进口谷物的份额仍然显著偏高。在此期间，西班牙、意大利、荷兰和波兰仍然是乌克兰谷物的最大进口国。

根据欧洲委员会最新的作物观测数据（于5月13日发布），在2024-25营销年度，欧盟从乌克兰进口的玉米占比为57.1%，小麦占比为49.5%，大麦占比为39.1%。

过去几年，欧盟还增加了从乌克兰进口的油籽作物，如菜籽油和葵花籽油。

农民抗议和紧急限制措施

贸易自由化措施对欧盟地区的农民产生了不利影响，特别是那些与乌克兰接壤国家的农民。自实施以来，欧盟的农民一直在表达他们对乌克兰商品进口的担忧，这些进口商品正在威胁他们的生意。

在2023-24年，欧盟边境国家如波兰、斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚和匈牙利的农民进行了大规模抗议活动，其中包括封锁乌克兰的边界。他们认为，大量乌克兰谷物涌入他们的市场，导致当地储存设施不堪重负，并造成了不公平竞争，也压低了当地粮食生产商的价格。

作为回应，欧盟委员会在与乌克兰签订的延长自由贸易协定（适用于2024年6月6日至2025年6月5日期间）中引入了保障措施，以在市场出现混乱的情况下保障欧盟农民利益。修订后的ATM还引入了一项紧急限制措施，如果包括玉米在内的七种农产品的进口量超过2021年7月1日至2023年12月31日期间的平均年进口量，则将实施紧急限制措施。

ATM到期后，会发生什么情况？

欧盟委员会证实，欧盟在2025年6月5日（即ATM到期日）后将不再延长与乌克兰的自由贸易协定，称这些措施终究是临时性的，只能延长两次。

这意味着随着这一紧急贸易协议在6月结束，欧盟将恢复对乌克兰的配额和进口关税。

据当地媒体报道，欧盟农业专员克里斯托夫·汉森（Christophe Hansen）近期表示，委员会正在制定一套新的关税配额制度，但“不会与ATM允许的水平相同”。

欧盟委员会发言人奥洛夫·吉尔（Olof Gill）证实了这一点，表示正在考虑一种新的贸易机制来取代ATM。

吉尔表示：“委员会致力于根据《欧盟-乌克兰协会协定》第29条与乌克兰进行磋商，以解决互惠关税自由化问题。”

他强调，ATM将不会被完全取消，乌克兰与欧盟之间贸易自由化的所有方面都将嵌入“深度全面自由贸易区”（DCFTA）中。

2025年农作物展望

欧盟和乌克兰2025-26营销年度的谷物前景乐观。标普全球大宗商品分析师预计，与2024-25营销年度相比，欧盟小麦产量和出口量将有所增加，玉米产量也将增加，进口量也将略有增加。

乌克兰方面，2025-26营销年度玉米产量和出口量预计将高于当前的营销年度，而小麦产量和出口量预测则略有下调。

欧盟27国和乌克兰的谷物产量及贸易量预测

地区 营销年度 小麦 玉米 产量 出口量 进口量 产量 出口量 进口量 欧盟27国 2024-25（估计） 120 26.3 10.8 59.3 3 19.5 2025-26（预测） 135.5 33.5 10 66.8 4 20 乌克兰 2024-25（估计） 22.4 15.6 0.1 25 20.3 0 2025-26（预测） 22.1 15 0.1 31 26 0

来源：标普全球大宗商品