印度大选：在通胀居高不下的情况下，针对小麦、大米出口的限制措施可能会持续

由于食品价格持续上涨，预计印度将维持其加强对小麦和大米库存监测的立场。即使在正在进行的大选结束后，这种趋势仍将持续，这将限制这两种谷物的出口。

印度是世界上最大的大米出口国，俄乌冲突期间，在黑海小麦缺席的情况下，印度曾一度成为全球小麦市场的主要供应国。

印度1月食品通胀下降，市场参与者据此认为政府可能会放松贸易限制。然而，在2月和3月，随着政府进一步收紧供应控制以控制价格，通胀回升。根据政府数据，3月通胀连续第二个月上升，达到190.6点，同比上升7.68%。

在印度，大米和小麦（作为主食的关键农产品）价格上涨过去曾引发政治动荡。

市场参与者表示，他们预计即使在6月投票结束后，政府也将继续执行现行政策。

自2月和4月以来，印度分别要求贸易商、私人仓库、零售商和加工商每周申报一次大米和小麦库存。这项措施是对已经实施的谷物出口限制的补充。印度也维持了较低的植物油进口关税。

大米出口禁令可能实施到10月

贸易人士称，印度预计将至少在10月前继续限制大米出口。

新德里一位大米出口商说："我们预计政府不会在10月kharif水稻作物收获前放松限制，因为尽管有这些规定，当地价格依然坚挺。"

2022年和2023年，印度禁止出口非巴斯马蒂白米，对蒸谷米出口征收20%的关税，并将巴斯马蒂大米的最低出口价格固定在950美元/吨，随着价格飙升，在全球市场引起轰动。此举背后的原因是预期国内产量下降。

在2023-24作物年度（7月至次年6月），由于厄尔尼诺现象加剧导致天气干燥，印度10月收获的夏季水稻产量下降。在实行一年两次水稻种植的印度，夏季的kharif作物产量高于冬季的rabi作物。

印度的非巴斯马蒂大米供应对西非国家至关重要。然而，贸易商称，由于实施出口限制，印度可能会失去该地区的市场份额。

根据农业和加工食品出口发展局（APEDA）的数据，在2022-23销售年度（4月至3月），印度向西非、东非和北非出口了1,040万吨大米，向包括海湾合作委员会成员国在内的西亚国家出口了440万吨大米。

贸易人士称，全球对巴斯马蒂大米的需求基本稳定，但物流成本上升和最低出口价格抑制了买家的需求。

另一位驻新德里的贸易人士说，印度目前拥有大量大米库存，因此政府可能会在10月季风收获后放宽出口限制，以避免供应过剩。

4月1日，印度食品公司拥有5,300万吨大米，几乎是1,350万吨缓冲需求的四倍。

印度成为全球小麦贸易的边缘参与者

作为世界第二大小麦生产国，印度在2022年5月停止了小麦出口，原因是在供应紧张和全球需求增加的情况下，国内价格飙升。

APEDA数据显示，在2021-22销售年度（4月至3月）出口量翻番至720万吨后，这一决定使印度在全球小麦市场中处于次要地位。

新德里原计划在2022-23销售年度出口超过1,000万吨小麦，但由于出口禁令，仅出口了500万吨，原因是在热浪对作物产量构成压力后，国内价格上涨。

一位孟买贸易商说："出口禁令抹去了2020年以来印度在全球市场上取得的任何增长。"他强调了在孟加拉国、印尼、尼泊尔和阿联酋等国的市场份额流失。

由于政府旨在补充其储备（4月达到750万吨的16年低点），对出口限制放松的预期正在降温。

虽然官方估计2023-24作物年度（7月至6月）小麦产量将从去年同期的1.1055亿吨小幅上升至1.12亿吨，但标普全球大宗商品的一项市场调查显示，产量将同比下降至1.07亿吨至1.08亿吨。

贸易商预计出口限制将持续到2025年3月，因为政府计划采购约3,350万吨小麦，而一年前的实际采购量为2,620万吨，以便为超过8.1亿受益人运行多个社会福利计划。

一位新德里贸易商说："采购量增加将收紧现货市场供应，限制贸易商和出口商的选择。"

尽管出口受到限制，国内价格依然高企，引发了对可能进口小麦以满足当地需求的猜测。政府一直不愿允许进口，维持40%的进口关税，以保护农民的利益和选举前景。

然而，一些贸易商表示，如果未来几年作物歉收，新德里可能不得不考虑进口小麦的选择。

植物油进口关税

2023年，印度政府不顾国内植物油行业的抗议，降低了进口关税，并允许不受限制地进口精炼棕榈油，此后印度的植物油进口量创下历史新高。

今年1月，印度将降低的植物油进口关税延长至2025年3月。这是新德里为保持印度——世界最大植物油买家——的食用油价格低位而采取的一系列政策措施中的最新举措。

继续以较低关税进口食用油，加上精炼棕榈油采购充足，有助于抑制植物油价格。根据政府数据，2024年3月油脂消费者价格指数为158.2点，同比下降11.7%。

印度植物油生产商协会会长兼Emami Agrotech首席执行官Sudhakar Desai在3月初表示，全球范围内，餐食需求、能源价格、各国的生物柴油政策和地缘政治问题预计都将推动植物油价格上涨。

印度植物油进口量占其约2,500万吨国内年消费量的近60%，使得国际和国内价格之间的相关性很强。