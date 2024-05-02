因供应减少和产量预估下调，乌克兰2024-25销售年度谷物出口将下降

由于产量减少导致供应减少，2024-25销售年度（7月至次年6月）乌克兰的谷物出口量可能会减少。3月12日，乌克兰谷物协会估计，2024-25销售年度该国的谷物出口总量将达到3,550万吨。

美国农业部对外农业服务局驻基辅（乌克兰）专员在4月15日也估计，由于产量预测较低，2024-25销售年度的小麦和玉米出口也将减少。

根据乌克兰农业部4月17日的初步估计，2024年的谷物产量将为5,240万吨，低于2023年估计的6,000万吨。随着乌克兰农民发现油籽更有利可图，2024-25销售年度的谷物种植面积预计将减少。

黑海农业市场研究公司SovEcon的董事总经理Andrey Sizov对标普全球大宗商品表示："对许多农民而言，在当前季节，向日葵比玉米更有利可图。他们种植的谷物将比前一季节少。"

乌克兰农业综合企业俱乐部总干事Oleh Khomenko表示，与战前相比，乌克兰农民开始分配更多的油籽种植面积。

Khomenko补充说："在2024-25销售年度，油籽种植面积将比上一时期增加5%，约为880万公顷。与此同时，谷物作物种植面积预计仍将很大，约为1,050万公顷。 "

SovEcon的Andrey表示，2024-25销售年度的小麦产量预计将下降，进而影响出口。

农业部5月1日的数据显示，2023-24销售年度乌克兰的玉米和小麦出口量分别达到2,290万吨和1,577万吨。

最近黑海袭击事件的影响

最近俄罗斯的袭击对敖德萨地区的港口基础设施造成破坏，减缓了运往黑海港口的谷物运输速度，尽管这在短期内影响乌克兰谷物出口量的可能性较小。

跟踪黑海谷物倡议下谷物走廊运输情况的Lisa Milton表示："俄罗斯4月的袭击对基础设施和工业造成了大量破坏，包括对地面运输基础设施的破坏，这可能会减慢到港口的运输速度。不过，乌克兰一直在迅速修复可能造成的任何损害。"

最近几周，俄罗斯对乌克兰的能源和交通基础设施发动了多波导弹和无人机袭击。4月19日，敖德萨州皮夫登尼港遭到俄罗斯导弹袭击，导致谷物储存设施被毁，港口基础设施严重受损。由于袭击，打算出口到亚洲和非洲的农产品遭到破坏。

Khomenko说："这当然对乌克兰的海运出口能力产生负面影响......出口步伐将放缓，但乌克兰仍将能够出口。"

尽管遭受袭击，港口仍在继续运营。官方数据显示，在6个月多一点的时间里，乌克兰通过自己的谷物走廊运输了超过4,000万吨谷物，超过了黑海谷物倡议运作期间的运输量。

Milton说："事实上，乌克兰现在有定期的集装箱船运输，通过两艘不断来回运行的船运往罗马尼亚，我们也看到过更大的集装箱船预订行程。"

农业部数据显示，4月乌克兰出口413万吨玉米和193万吨小麦，而3月分别为277万吨和207万吨。

欧盟的进口限制措施将影响谷物出口

欧盟的进口限制可能会在一定程度上影响包括谷物在内的乌克兰农产品出口量。Khomenko表示，由于这些限制实施，乌克兰出口到欧盟的数量将无法达到2022年和2023年的水平。

乌克兰农业联合会农业市场分析师Artem Havrysh表示："欧盟的此类措施将给农业生产商和出口商带来额外成本，并给我们国家带来一定损失。我们认为，由于这些限制，乌克兰可能会损失3亿至5亿欧元（3.21亿至5.35亿美元）。"

Havrysh补充说，敏感清单中的大部分产品，包括玉米，可能触发"紧急制动"，在征收关税的情况下出口将无利可图。

欧盟议会4月23日批准延长对乌克兰的自主贸易措施和保障措施。2021年下半年、2022年和2023年，如果包括玉米在内的敏感农产品进口量超过限制，欧盟委员会可以实施紧急制动。尽管小麦尚未被添加到敏感产品清单中，但其进口量将受到欧盟委员会的密切关注。

根据乌克兰农业联合会的数据，2023年乌克兰对欧盟出口的小麦和玉米在所有谷物中的份额分别为31.9%和64.1%。

欧盟委员会的数据显示，在2023-24销售年度（截至2月），欧盟从乌克兰进口了800万吨玉米和437万吨小麦。