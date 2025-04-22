Praj表示综合生物精炼厂是扩大可负担可再生燃料使用的关键

生物燃料生厂商Praj Industries的生物能源总裁Atul Mulay在接受标普全球大宗商品旗下的普氏能源资讯采访时表示，利用多种原料的综合生物精炼厂对于优化运营成本和降低与原料供应相关的风险至关重要，同时扩大可负担的可再生燃料的使用，以实现净零目标。

Praj Industries一直是推动印度乙醇混合计划的关键参与者。

随着航空和公路运输对低碳燃料的需求日益增长，综合工厂越来越被视为未来脱碳的枢纽，特别是在那些脱碳难度较大的行业。

Mulay强调，综合工厂具备处理多种原料的能力，例如用于第一代乙醇的糖蜜和受损谷物，以及用于第二代乙醇的稻草，同时还利用残余生物质来生产压缩沼气（CBG）。

第一代乙醇是以食物为基础的原料生产的，如甘蔗汁、糖蜜或谷物，包括玉米和大米。它使用传统的发酵技术，生产相对简单且具有成本效益。然而，由于依赖可食用作物，它引发了对粮食安全的担忧。

第二代乙醇是由非食用生物质制成的，例如农业残留物，包括稻草、小麦秸秆和甘蔗渣。

第二代乙醇的生产过程更加复杂且成本更高，因为需要将坚硬的植物材料分解成可发酵的糖。然而，它具有更大的可持续性优势，因为它不影响粮食供给，并有助于管理农业废弃物。

综合生物能源工厂，以及压缩沼气、生物沥青、干酒糟溶液（DDGS）和酒糟玉米油等其他生物基产品，预计将在提高印度生物燃料行业的成本竞争力和可持续性方面发挥关键作用。

Mulay表示："优势在于我们所称的共址或集成工厂。当你将乙醇工厂与CBG结合时，它可以利用乙醇生产中的废料来生成CBG，这种CBG的价格和碳强度都低于化石基压缩天然气（CNG）。这使得CBG成为一个有吸引力的选择，这种协同作用带来了更好的经济效益和运营效率。"

印度的国家生物能源计划和GOBARdhan计划通过提供财务和监管激励措施，支持综合生物能源解决方案，以促进CBG和生物沼气的生产。

Mulay表示："一体化使我们能够优化成本并降低原料供应的风险。此外，通过生产DDGS、酒糟玉米油、压缩沼气和生物沥青等副产品，这些工厂提高了整体项目的可行性。"

副产品增值

Mulay表示，综合生物精炼厂依靠副产品增值作为一项关键策略，通过创造额外的收入来源来提高经济性。

例如，谷物基乙醇工厂可以生产酒糟玉米油和DDGS，而CBG工厂则可以产生有机肥料，如液态和固态发酵有机肥。

在第二代乙醇生产装置中，作为副产品的木质素可以转化为生物沥青，这是一种用于道路建设的可持续替代化石基沥青的材料。

Mulay表示："这不仅提供了额外的收入来源，还有助于替代进口并减少碳足迹。"

2024年12月，道路运输和公路部长Nitin Gadkari在NH 44的那格浦尔-曼萨尔绕行路上，揭幕了印度首条基于生物沥青的1公里国家公路路段。该木质素基生物沥青由Praj与CSIR-中央道路研究所合作开发。

2022年，Praj在古吉拉特邦的哈洛尔铺设了一段生物沥青路段作为试验，其耐用性在2.5年和三个雨季后得以体现。

聚焦可持续航空燃料（SAF）和生物氢

Praj还在探索商业化SAF，旨在支持航空业实现其脱碳目标。

2023年5月，Praj与印度石油公司合作，为印度首个从浦那飞往德里的商业航班AirAsia I5-767提供本土SAF混合机油。

该公司也认为生物氢具有很大的潜力，它来源于有机废物和农业残留物，是一种比电解氢更清洁、具备更高能效的替代品。

生物氢利用有机废物和生物质，生产每千克氢气仅需10千瓦电力，而电解氢则需耗用60千瓦，因此生物氢具有成本效益。