访谈：欧盟委员会将采取“具体行动”保护农民利益

欧盟委员会农业发言人奥洛夫•吉尔（Olof Gil）对标普全球大宗商品表示，委员会正在制定保护农民利益的措施。

自去年年底以来，欧洲各地的农民一直在抗议，原因是利润低，以及他们所说的来自乌克兰进口产品的不公平竞争，以及欧盟不利的农业和气候政策。然而，抗议活动最近愈演愈烈，一些农民封锁了通往乌克兰的道路和过境点。

吉尔说，2月12日，应许多欧盟国家的要求，欧盟委员会采纳了"对GAEC 8的部分减损"标准，以回应农民对条件要求的担忧。

GAEC 8是欧盟"良好的农业和环境条件"标准之，旨在要求农民保持一定面积的休耕土地不生产。

尽管如此，吉尔表示，欧盟认为农业和环境保护政策是齐头并进的。

在这方面，欧共体最近提议审查共同农业政策中有关条件限制及其战略计划的某些规定。吉尔表示，这将减轻与管制有关的负担，并将有助于遵守某些环境条件。

此外，欧共体还准备了一份"反思文件，概述了改善农民在食品供应链中的地位和公平报酬的几个想法"，以回应农民提出的所有疑虑。

吉尔表示，目前的共同农业政策为农民提供了大量补贴，但其适当实施取决于各个国家。

乌克兰表示支持

这位欧盟发言人表示，自俄罗斯对乌克兰开战以来，鉴于农业对乌克兰经济的系统性重要性，支持乌克兰农业食品出口能力一直是欧盟的优先事项。

他补充说："出于这个原因，欧盟对乌克兰进口实行免税、免配额制度，并大力投资改善欧盟与乌克兰的贸易基础设施和运输路线。"

有了这种贸易支持，在俄罗斯破坏了乌克兰重要的黑海港口后，乌克兰能够向欧洲和其他地区供应农产品。

然而，自引入免税制度以来，一些欧盟国家，特别是与乌克兰接壤的国家，对某些敏感产品的进口提出了担忧，强调这可能会对本国农产品产生不利影响。

吉尔表示，欧盟"注意到"其成员国和农业部门提出的担忧。他说："因此，新的ATM提案包含一个强化的保障机制，以确保在欧盟市场出现重大中断的情况下迅速采取补救行动。"

吉尔补充说，欧共体将继续监测乌克兰向欧盟出口农产品的情况，同时与乌克兰当局以及地理上靠近乌克兰的五个欧盟成员国保持定期联系。

与"高风险"国家进行谈判

吉尔在谈到欧盟森林砍伐法规时表示："委员会将与所有被或有可能被列为高风险的国家（在进行分类之前）进行具体对话，目的是降低它们的风险水平。这将确保不会突然宣布风险状况，并允许进行更深入的讨论。"

欧盟零毁林法案于2024年12月30日生效，旨在防止与森林砍伐相关的商品（2020年后）进入欧盟市场。根据这一规定，欧共体将建立一个三级基准体系，将商品生产国分为低风险、标准风险和高风险。

申请欧盟零毁林法案后，来自高风险国家的货物将受到主管部门的更严格审查（9%的运营商从高风险地区采购）因此，吉尔说："供应链的剧烈变化是不合理的，也不值得期待。"

此外，欧洲委员会亦会监察范围内有关商品及产品的贸易模式，以确定一旦实施该规例可能产生的影响。

吉尔说："在2028年6月30日之前，以及此后至少每五年，欧盟委员会应对该法规进行一次全面审查。"