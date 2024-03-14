访谈：行业负责人表示，单产下降、小农问题是马来西亚棕榈油行业面临的主要障碍

马来西亚联合种植园（United Plantation Berhad）首席执行官和马来西亚棕榈油委员会（MPOC）主席Carl Bek-Nielsen在接受标普全球大宗商品采访时表示，由于老的油棕树已过盛年期，而重新种植进度远低于预期水平，未来几年马来西亚棕榈油产量将继续受到单产低于潜在水平的制约。

棕榈油占世界植物油产量的三分之一以上，该行业主要集中在印尼和马来西亚，这两个国家占世界供应的85%。

虽然油棕树的每公顷产量是大豆、葵花籽或油菜籽等其他主要油籽的很多倍，但油棕树的产量高峰期在树龄9-18年之间。此后，产量开始下降，必须更换老树。

重新种植的问题一直是行业高管和政府官员关注的焦点，因为在油棕种植园种植面积扩张受到严格限制的情况下，提高产量是增加棕榈油供应的唯一途径。

3月6日在吉隆坡举行的行业大会上，Bek-Nielsen在会议间隙对标普全球表示："我们每年约有4%至5%的油棕树需要重新种植。过去很多年，马来西亚的重新种植率一直在1%至2%左右。"

MPOC负责人表示，目前世界平均粗棕榈油产量为3.15吨/公顷，约为行业最佳单产6.1-6.3吨/公顷的一半。

然而，由于成本增加和缺乏良好的补种材料，定期补种对马来西亚和印度尼西亚的小农来说尤其成问题。 Bek-Nielsen表示，虽然两国政府长期以来一直在推动重新种植老树的激励措施，但这些计划的实地实施情况依然令人失望。

Bek-Nielsen说："虽然大型种植园可以管理这些增加的成本，但对小农来说，这是一个恶性循环——他们的产量低，所以盈利能力低。当盈利能力低时，你就无力重新种植。"

Bek-Nielson估计，马来西亚拥有约570万公顷的棕榈油种植园，每年需要重新种植约30万公顷的土地，并补充说，马来西亚约30%的油棕树树龄将超过19年。

未来供应紧张

Bek-Nielson表示，短期内，12月、1月和2月的产量一直较差，预计3月也不会打破任何记录。棕榈树的年增长率正在下降，这将在未来1-2年内影响市场。

在印尼和马来西亚，棕榈油在生产生物柴油中的使用量增加，将进一步限制棕榈油供应。两国政府的目标是在未来几年内使用更高含量的棕榈基生物混合燃料，以降低道路运输的碳强度，同时支持最主要的农业部门。

在未来6个月内，由于供应紧张，Bek-Nielson预计粗棕榈油（CPO）价格将在3,850林吉特/吨至4,250林吉特/吨（821.6-906.9美元）之间。

3月14日，马来西亚衍生品交易所5月交割的马来西亚棕榈油期货收于4,291林吉特/吨，较年初上涨17%。

欧盟无毁林供应链法规的影响

棕榈油行业面临的另一大挑战是，欧盟无毁林供应链法规（EUDR）的最后期限即将来临。

Bek-Nielson表示，这些规则将于2024年底生效，虽然小农将有更多时间来遵守该规定，但他们将受到的影响更大。

Bek-Nielsen说："对于像我们这样通过RSPO认证的大型种植园来说，新规则不会构成这样的问题。可能会有一些附加条件，但我认为我们已经90%-95%符合EUDR法规，所以这不会成为问题。"

Bek-Nielsen表示，合规性面临三大挑战：首先需要提供地理定位，其次必须证明土地的所有权，第三是证明2020年12月31日之后这片土地上没有发生过毁林。

Bek-Nielson说："我们谈论的是东南亚500万棕榈油小农，他们拥有数百万块土地。将信息传递到供应链，提高他们的技能，并帮助他们理解这是怎么回事，在接下来9个月内无法完成。这是不现实的。"

欧盟是继印度和中国之后的第三大棕榈油进口国。根据美国对外农业服务局在2023年8月发布的关于欧盟生物燃料的报告，欧盟使用棕榈油作为生物柴油原料的使用量在2019年达到顶峰，达到260万吨，但在2023年已降至约140万吨。

EUDR规则于2023年6月通过，涵盖范围广泛的欧盟进口产品，包括木材、橡胶、棕榈油、大豆、牛肉、咖啡和可可。规则规定，将这些大宗商品进口到欧盟的公司必须确保这些商品不是来自2020年12月31日之后发生过毁林或退化的土地。