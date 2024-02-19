印度2023-24年的小麦产量同比略有下降，低于政府预期

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2024年02月19日 | 08:15 UTC
作者： - Sampad Nandy, Samyak Pandey
亮点
标普全球大宗商品对13位分析师和交易员的调查发现，印度2023-24营销年度（4月至3月）的小麦收成可能略低于去年，为1.07亿至1.08亿吨。市场参与者认为，尽管作物种植面积稳定，但单产略有下滑。
贸易估计低于农业部2022-23年的估计，为1亿1055万吨。在2023-24年度，农业部将小麦产量目标定为1亿1400万吨。
印度是世界第二大小麦生产国和消费国，仅次于中国。
一家跨国公司的代表表示：尽管种植面积与去年相比稳定，但由于2023年降雨量不足，预计单产将下降。"
小麦是印度仅次于水稻的第二大粮食作物，在10月至11月播种，并于隔年2月至3月收割。
然而，随着厄尔尼诺现象的出现，季风季节降雨不足，导致土壤湿度下降，冬季更加干燥。根据印度气象局的数据，2023年6月至9月期间的季风阵雨为长期平均值的94.4%。
IMD的数据显示，1月1日至2月18日，印度冬季降雨量为16.8毫米，比平均降雨量低46%。冬雨对小麦产量至关重要，因为它可以保持土壤水分。
到目前为止，在北方邦、中央邦、旁遮普邦、拉贾斯坦邦和哈里亚纳邦等主要小麦种植邦，冬季降雨量一直很低。
一位新德里贸易商说："北方各州冬季降雨不足可能会严重影响产量。"
贸易们正在观察3 - 4月收获期间的市场行情。在过去的两年里，3 - 4月的严重热浪导致印度的小麦收成有所减少。
在2022-23年度，政府将印度的小麦产量定为1亿1220万吨，然后将估计值下调至1亿1055万吨。
中央邦的一名贸易商表示："3 - 4月的热浪可能会影响印度的整体小麦收成。与过去两年一样，热浪也将影响作物的产量和质量。"
贸易商称，随着政府耗尽储备库存，并可能寻求积极补货，国内小麦市场的供应可能会持续出现短缺的情况。
截至2023年12月31日，印度小麦库存降至7年低点，当时印度食品公司在政府仓库中记录了1,635万吨小麦，而前一年为1,717万吨。
贸易商称，截至2月16日一周，现货市场的小麦价格同比下跌16%至2.6万卢比/吨（313.21美元）。
一位旁遮普邦贸易商说："政府可能会考虑从公开市场积极采购小麦的方法，以保持食品分配计划的可行性。"
供应紧张可能会在未来几个月升级，因为政府最近将向8.1亿多人提供免费粮食的计划将延长至2024年1月1日，为期5年，政府可能会探索补充库存的方法。
另一位旁遮普邦贸易商说："如果政府最终从农民那里购买更多小麦，可能会导致批发市场供应紧张。"
尽管产量可能下降，但贸易商预计政府不会允许以较低的关税进口，也不会在选举前呼吁允许出口。
北方邦坎普尔的一位贸易商说："由于农民是小麦生产大邦的关键选民，执政党不愿冒险激怒他们，所以没有参与有关进口的谈判。"北方邦是印度最大的小麦生产邦和人口最多的省份。
印度农业部的一位官员说，贸易商一直在寻求降低进口关税，而政府正在等待观察作物质量和收获数量，然后再决定进口。目前，政府对小麦征收40%的进口税。
官员们表示，允许进口可能会对农民的回报构成压力，并在选举前打击市场情绪。印度全国选举预计将在4月至5月期间举行，当地媒体报道称执政体制将卷土重来。
同时，一些贸易界人士表示，如果小麦收成反弹，政府可能会考虑在大选后允许出口。
印度在2022年5月禁止出口，此前由于产出下降和雄心勃勃的出口目标，国内供应收紧。在2022-23销售年度，印度计划出口近1,000万吨小麦，但最终出口了近500万吨。
一位孟买贸易商说，如果产量好于预期，政府可能愿意允许出口，但在选举前不太可能对贸易政策做出任何重大改变。