菲律宾大米紧急情况不太可能影响当地市场价格

2月6日消息人士告诉标普全球大宗商品，尽管菲律宾正面临大米紧急情况，但国内大米价格不太可能受到显著影响。国家粮食管理局将在未来六个月从其缓冲储备中释放大米，以管理供应和通货膨胀。

标普全球大宗商品数据显示，普氏评估的亚洲大米价格处于数月低点，可能与菲律宾当地价格形成竞争。消息人士称，如果其他产地的价格继续下跌，菲律宾进口商可能会更倾向于从海外采购，而不是本地采购。

根据标普全球大宗商品的数据，2月6日，普氏评估泰国5%破碎率白米为424美元/吨FOB，较前一周下降10美元/吨；越南5%破碎率白米为388美元/吨FOB，较前一周下降11美元/吨；印度5%破碎率白米为404美元/吨FOB，较前一周下降8美元/吨；巴基斯坦5%破碎率白米为409美元/吨FOB，较前一周下降5美元/吨。

根据农业部部长的一份通告，菲律宾于2月3日宣布，由于严重的供应短缺和本地价格飙升，大米粮食安全进入紧急状态。

通告称，"大米价格出现异常上涨，大米通胀已超过食品通胀的上限目标，并已达到两位数。"

菲律宾统计局（PSA）报告称，2023年7月的大米通胀率达到4.2%，超过了菲律宾发展计划2024-2028年4%食品通胀目标的上限。大米通胀率在2023年9月进一步上升，达到17.9%。

目标是在大米短缺的情况下让人们买得起大米

根据农业部发布的消息，紧急条款允许该部门指示国家食品管理局（NFA）释放缓冲储备给政府机构、地方政府单位和KADIWA ng Pangulo食品安全计划。NFA受法律限制不得直接向公众出售大米。

前农业部副部长Leocadio Sebastian说："其目的是将NFA缓冲储备以低价出售给地方政府单位和其他政府机构——以36比索的价格出售给政府机构，并可能以36-38比索的价格零售25%-30%破碎率白米。NFA缓冲储备是去年从农民那里购买的。从这一价格水平来看，进口大米（25%-35%破碎率）在当前国际价格下仍具有竞争力。"

他并不认为会实施价格管制，因为在即将到来的收获季节，最有可能受到影响的是稻米（即未碾米）的农场价格。他补充说，进口大米的建议最高零售价为每公斤55菲律宾比索（5%破碎率白米），但这一价格仍然相对较高。

"菲律宾的新作物将在三月至四月期间上市，届时国际价格将对当地价格产生显著影响。如果越南大米价格继续下降，这将影响农场价格——也就是说，贸易商将更倾向于进口而不是本地购买，"Sebastian补充道。

虽然低端大米可能成为消费者更实惠的选择，但像5451和DT8这样的优质品种仍将继续受到欢迎，这表明优质大米的市场将保持稳定。

一位达沃大米进口商表示："低端大米将更便宜，从而提高大众的可获得性。然而，像5451和DT8这样的优质大米仍将有需求。政策不会影响优质大米市场，因此不会对我们的市场产生影响，"而另一位达沃进口商则说："我们尚不清楚这将给市场带来什么影响。"

对进口动态的潜在影响

菲律宾是世界上最大的大米进口国，也是越南大米的主要买家。

根据发布的信息，NFA持有约30万吨大米的缓冲储备，其中一半可以在未来六个月内释放，以确保在紧急情况和灾害响应中有足够的供应。如果有必要，可以增加这一数量，因为它已准备好在未来几周内开始稻谷采购。

一位越南大米贸易商指出，买家可能会进行定量进口或选择更便宜的替代品。

该越南贸易商称："菲律宾政府正在努力降低大米零售价格，但我不确定每月释放如此少量的大米是否真的会有帮助。我认为菲律宾买家可能会对他们的进口进行定量配给，要么选择购买更便宜的品种，要么减少他们购买的数量。

这些政策将在即将到来的五月地方选举中继续实施。

一位胡志明市的出口商表示，菲律宾计划在2025年前进口500万吨大米。他说，印度的白米相比越南更贵，而且印度的运输时间更长，导致运费更高，质量也不稳定。

因此，预计菲律宾将增加从越南的进口，可能会从越南采购60%-70%的高品质香米，因为泰国的价格仍然较高。

由于政策不断变化，进口商不愿意购买大量商品。另一位越南卖家表示："由于政策频繁变化以及15%的进口关税，菲律宾的进口商目前不愿意进口大量大米。"

菲律宾进口的变化

一位卡拉奇出口商表示，菲律宾农业部决定将进口大米价格的建议零售价从每公斤58比索降至每公斤55比索，这将影响进口，并可能降低国内价格。

该名出口商称："菲律宾政府正在努力控制当地的通货膨胀，过去三到六个月间，受多种自然灾害影响，水稻作物受损。我认为近期内进口将放缓，因为他们正在等待新的作物，一切都将取决于新作物的情况。我们可以期待来自马来西亚、印度尼西亚和菲律宾的进口政策更加明朗化。"

然而，另一位巴基斯坦贸易商表示："这似乎是一个旨在激励私营部门进口更便宜大米并在五月选举前降低价格的举措。"

美国农业部预计，菲律宾在2024-25营销年度（7月至6月）的大米进口量将达到530万吨，同比增长17.8%。