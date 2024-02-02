2024年大选前，印度和印尼的小麦市场面临不确定性

小麦贸易的主要参与者印度和印尼今年将举行大选，市场人士认为，农业政策的作用正日益成为焦点，尤其是在粮食安全担忧和通胀压力的背景下。

其他也大量参与全球谷物生产和贸易的国家最近举行的选举表明，农业在政治领域的重要性日益上升。

最近在阿根廷举行的总统选举就是一个明显的例子。临近大选，阿根廷谷物（尤其是小麦）的出口量大幅下降，据报道，由于预期当时的候选人哈维尔•米莱（Javier Milei）承诺取消谷物出口税，农民推迟了销售。

在2023年小麦产量遭受厄尔尼诺现象重创且小麦储备大幅减少后，印度这个主要生产国和前出口国几个月来一直在讨论小麦进口。由于政府提供免费的粮食，以在选举前控制通胀，该国的小麦储备一直在下降。

政府的小麦储备已降至七年低点，同时正在提供免费的粮食以在选举前控制通胀。截至2023年12月31日，印度食品公司在政府仓库中有1,635万吨小麦，而一年前为1,717万吨。

然而，贸易人士称，如果印度最终在大选后允许进口小麦，可能会导致全球小麦价格上涨，并对农民的回报构成压力。

另一方面，印尼是世界上最大的小麦进口国之一，其公民将在两周后前往投票站，选举印尼第八任总统。根据选举结果，可能实施的新的小麦进口关税可能会增加面临运营成本上升和下游需求反弹缓慢的面粉厂的负担。

印度

印度全国大选预计将在4-5月期间举行，当地媒体报道称执政党将谨慎行事。

贸易人士预计选举前贸易政策不会发生重大变化，尽管担心厄尔尼诺现象可能对印度小麦供应构成压力。

北方邦坎普尔的一位贸易商说："由于农民是小麦生产大邦的关键选民，执政党不愿冒激怒他们的风险，也不愿就进口问题进行谈判。"北方邦是印度最大的小麦生产邦，也是印度人口最多的省份。

农业部的一位官员说，虽然贸易商一直要求降低进口关税，但政府正在研究种植进度，然后再决定进口事宜。目前，政府对小麦征收40%的进口税。

据农业部报告，截至1月22日，印度农民种植了3,400万公顷小麦，而去年为3,380万公顷。

据政府官员称，允许进口可能会对农民种植小麦的意向产生压力。农业部的这位官员补充说，政府也不愿在大选前让进口对农民的回报构成压力。

市场参与者预计2023-24销售年度（4月至3月）印度小麦产量将下降。尽管播种面积稳定，单产可能不佳。

政府预计，2023-24销售年度印度小麦产量为1.14亿吨，同比增长1%。

另一方面，一些贸易参与者认为，如果小麦收成反弹，政府可能会考虑在大选后允许出口。由于收成欠佳导致食品价格上涨，印度于2022年5月禁止小麦出口。

一位孟买贸易商说，如果产量好于预期，政府可能愿意允许出口，但在选举前不太可能对贸易政策做出任何重大改变。

印度尼西亚

在即将于2月14日举行的总统选举中，印尼将面临三方竞争。当地媒体报道称，第三次参选的Prabowo Subianto和他的竞选伙伴Gibran Rakabuming Raka（印尼现任总统佐科•维多多的长子）在与另外两位总统候选人Anies Baswedan和Ganjar Pranowo的竞争中，继续保持大幅领先。

总统选举的结果可能会对印尼的农业政策产生重大影响，因为该国继续落后于其减少进口和实现自给自足的目标。

值得注意的是，Prabowo-Gibran已宣布打算在当选后引入一些新税种，包括对小麦进口征税。当地媒体援引Prabowo的话说，不对小麦进口征税造成的损失是巨大的，并进一步列举了对小麦进口征税的邻国泰国和文莱的例子。

印尼是世界上最大的小麦进口国之一，每年进口900-1,100万吨小麦。印尼中央统计局的最新数据显示，2023年1月至11月期间，该国进口了970万吨小麦。

印尼不对占该国小麦进口总量绝大部分的制粉小麦进口征税。同时，饲料小麦进口通常由国有畜牧业公司Berdikari控制，以保护当地玉米种植者的利益。

印尼面粉加工行业的一位消息人士说："如果对小麦进口征税，业内肯定存在一些担忧。"此外，没有迹象表明关税税率可能是多少。

当地食品制造业的另一位消息人士补充说："仍有很多不确定性，所以我们只能等待（总统选举的）最终结果。"