采访：TREAC表示，解除对100%破碎率大米的出口禁令将有利于印度农民和贸易商

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2025年01月31日 | 15:23 UTC
作者： - Tanya Rana, Namarita Kathait
亮点
印度大米出口商协会恰蒂斯加尔分会（TREAC）主席Mukesh Jain在接受标普全球大宗商品的采访时表示，解除对100%破碎率白米的出口禁令将显著惠及印度农民和贸易商。
印度商务和工业部去年十月宣布取消非巴斯马蒂白米每吨490美元的最低出口价格，该价格是在九月底解除该国白米出口禁令后引入的。印度最初是在2023年7月实施出口禁令。
然而，政府维持了在2022年引入的对100%破碎率大米出口的禁令，因为100%破碎率白米用于乙醇蒸馏厂。
Jain所在的协会代表了印度中部非巴斯马蒂大米行业，他表示，允许出口100%破碎率白米将促进出口，重振关闭的工厂，并提高农民的收入。
根据Jain的说法，恰蒂斯加尔邦占印度非巴斯马蒂大米出口总量的15%，出口到160多个国家，TREAC拥有大约50名成员。其中，通常约80%专注于集装箱出口，另外20%则处理散装货物运输，这取决于价格的可行性。
以下是对Jain的问答，经过轻微编辑以提高清晰度。
标普全球大宗商品（CI）：恰蒂斯加尔邦在全球大米贸易中的重要性是什么？
Mukesh Jain（MJ）：作为印度顶级非巴斯马蒂白米生产商之一，恰蒂斯加尔邦在大米出口禁令之前每年出口约300万吨大米，占全国1,750万吨出口量的一部分。作为一个生产邦，我们希望所有碾米商都有机会直接出口。
CI：现在出口开放，农民如何受益？
MJ：该邦采取了重要措施，例如确保航运线路畅通，并实施零关税——这是印度独有的。被称为印度米粮仓的恰蒂斯加尔邦，致力于确保农民从出口中受益。现在市场税为零，稻谷在市场上的售价高于最低支持价格，直接惠及农民群体。
例如，政府在季节期间向每位农民采购最多21公担（2.1吨），但一英亩通常生产25-26公担。剩下的5-6公担在市场上出售，农民现在可从市场上获得更高的收入。不征收市场税提高了出口商的购买能力，通过提供更好的价格，农民直接受益。取消市场税对农民尤其有利。此前，碾米商在农业商品上需考虑每公担50卢比（每吨500卢比或5.7美元）的市场税，而大米由于加工比例的原因，市场税则是每公担75卢比，因为生产一吨大米需要1.5公担稻谷。没有市场税后，碾米商现在有更大的能力直接从农民那里购买更多的稻谷，确保农民赚得更多。
CI：国际对大米的需求如何影响该邦的运营？
MJ：国际对大米的需求可能随时出现，这就是为什么我们的大米加工厂全年运营的原因。
我们听说政府计划拍卖部分稻谷，我们预计到二月底将获得必要的许可。我预计三月份会有一个招标，出售大约400万吨稻谷。
大多数人消费的七种主要大米品种在市场上销售，价格在每公斤60至100卢比之间。
CI：您对未来几个月大米价格和市场趋势的看法是什么？
MJ：预计蒸谷米的价格将保持稳定，直到三月底。政府采购将持续到1月31日，价格不太可能下降，直到政府开始拍卖稻谷，预计将在二月底进行。
在国际市场上，越南的生米价格暴跌，而由于孟加拉国招标的需求和稻谷价格的影响，印度的蒸谷米价格略有上涨。有3,000家出口商在印度交易蒸谷米。与印度相比，越南不是一个重要的供应商。此外，印度大米的口味是越南无法复制的。然而，目前西非地区的市场正在下跌，给价格带来了压力。
CI：印度尼西亚与印度的贸易关系如何影响大米出口？
MJ：以前，印度尼西亚主要从伊斯兰国家进口大米，因为这些国家的进口关税较低。然而，印度通过国家合作出口有限公司（NCEL）批准了100万吨大米出口，加强了与印度尼西亚的双边关系，并巩固了其在市场中的地位。
CI：与孟加拉国进行贸易面临的挑战有哪些？
MJ：孟加拉国在其作物受损时倾向于购买大米，这通常每2-3年发生一次。然而，由于缺乏适当的银行系统，与孟加拉国的贸易具有挑战性。他们不提供保兑信用证，使交易具有风险。因此，大多数印度出口商避免与孟加拉国进行贸易。只有那些熟悉流程的人——例如提供保证金、进口大米并将大米存储在仓库中——才会参与这个市场。
目前，来自孟加拉国的招标主要集中在"mota"品种，特别是10%蒸谷米，这是本季的主要产品。
CI：100%破碎率大米的政策是否会有变化？
MJ：关于100%破碎率大米的禁令决定尚未作出。在恰蒂斯加尔邦生产的1,600万吨稻谷中，只有150万吨被加工成蒸谷米，而1,450万吨被用于生产生米。在1,450万吨生米中，有15%是碎米，即217.5万吨。
恰蒂斯加尔邦是亚洲最大的100%破碎率大米市场的所在地，特别是在蒂尔达内沃拉等地区，几乎每条街道上都在销售。作为一个协会，我们强烈倡导100%破碎率大米的自由贸易，并敦促政府解除出口禁令。
CI：该协会正在采取哪些措施以确保政府考虑解除禁令？
MJ：重新开放贸易将重振已关闭的工厂，随着这些工厂重新开始运营，就业机会将增加。目前，NCEL正在从恰蒂斯加尔邦出口100%破碎率大米，主要来源于蒂尔达内沃拉。该协会有信心100%破碎率大米的禁令将会被取消。
CI：您对2025-26年大米生产和出口有何期望？
MJ：预计在2025-26销售年度，大米产量将增加。种植水稻的农民不太可能转向其他作物，特别是在最低支持价格（MSP）设定在每吨23,200卢比（267.89美元/吨）加奖金的高水平情况下。在恰蒂斯加尔邦，土地的肥沃程度非常适合种植水稻，加上有利的降雨进一步支持了高产量。
雨水收集在该邦的Kharif雨季水稻种植中起着至关重要的作用。在这些有利条件下，预计来年的出口和供应将保持强劲。