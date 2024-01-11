农业天气观察：暴雨将对马来西亚棕榈油生产构成压力

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2024年01月11日 | 08:21 UTC
根据美国农业部1月9日发布的每周天气和农作物公报，印度尼西亚和马来西亚的季节性潮湿天气仍在继续。
消息人士称，马来西亚主要棕榈油产区的强降雨给收割活动和生产带来了压力。
** 根据气象报告和当地媒体报道，马来西亚半岛部分地区在12月底和1月遭遇暴雨和洪水。
截至1月9日，由于洪水事件，约有8500人被转移到当地的救济中心，整个马来西亚半岛预计将有更多的强降雨。
**业内人士预计，由于暴雨阻碍了油棕种植园的收获活动和物流，马来西亚棕榈油产量在2024年将减少1%，约1,850万吨。
**全球最大的棕榈油生产国印度尼西亚也发布了暴雨预警，原因是东北季风通常从10月持续到次年3月，预计北部各州和该国东海岸将出现强风和巨浪。
** 标普全球大宗商品数据显示，1月10日普氏评估印尼毛棕榈油离岸价（FOB）为850美元/吨，当日上涨11美元/吨。
** 欧洲中期天气预报中心1月9日表示，未来两周内，罗马尼亚和波兰部分地区可能会出现零星降雪。
** 该机构表示，预计未来两周欧洲气温也将接近正常水平。
** 法国南部地区可能会出现零星降雨。
**交易商表示，降雪和降雨可能导致小麦作物的水分含量上升，并可能推迟即将到来的玉米播种。
**欧盟委员会在其12月份的更新中预测，欧盟2023-24销售年度（7月至次年6月）的谷物产量为2亿7090万吨，而之前的估计为2亿6910万吨。
** 根根据标普全球的数据，普氏1月10日对蛋白质含量为11%的欧盟小麦(CPT Rouen)的评估为241.25美元/吨，当日上涨0.25美元/吨。
** 澳大利亚气象局1月9日表示，厄尔尼诺现象可能已经见顶，预计在未来几个月将减弱。
** 气象局表示，未来两周，新南威尔士州、维多利亚州和昆士兰州预计将出现强降雨。然而，下周西澳洲西部地区的阵雨可能会低于平均水平。
** 贸易商补充说，降雨过多可能导致正在进行的小麦收获有所延迟。
** 西澳和新南威尔士州是主要的小麦供应地，干旱的天气预计将有助于加快小麦收成。
** 澳洲气象局表示，未来两周，西澳大部分地区的气温可能高于正常水平。未来两周，新南威尔士州、昆士兰州和维多利亚州的最高气温预计将低于正常水平。
** 贸易商补充说，尽管产量下降，西澳气温持续上升可能会提高小麦中的蛋白质含量。
** 澳大利亚农业和资源经济局预测，2023-24年(（0 - 次年9月）销售年度小麦收成约为2,620万吨，同比下跌34%，预计将对出口造成压力。
**普氏评估1月10日澳大利亚优质白小麦离岸价（FOB）下跌至296美元/吨，当日价格保持不变。
**北部平原和中西部大部分地区天气干燥，气温表现出典型的厄尔尼诺特征。
** 太平洋沿岸各州在一场温和的降雨之后见证了暴风雨的增加，并蔓延至大盆地和西南部的内陆地区。
** 预计未来一周，大西洋中部和东北部地区将出现中度至大面积河流洪水，沿海地区也会出现严重洪水。
** 冬季风暴预计将在喀斯喀特山脉、落基山脉和西山间地区产生大雪，而阿拉斯加西海岸的暴风雪状况将持续存在。
** 1月10日，维克斯堡的密西西比河水位升至9.42英尺，从持续的低水位中恢复过来。
** 1月9日，孟菲斯的水位降至- 1.91英尺，而去年同期的水位为16.22英尺。
**根据标普全球的数据，普氏评估新奥尔良玉米到岸价（CIF）为200.2美元/吨，当日上涨1.30美元/吨。
**根据玛瑙斯港的数据，1月9日，里奥内格罗河流域的水位达到19.68米，从前几个月的最低水位恢复过来。
** 预计未来一周亚马逊、朗多尼亚、帕拉、阿马帕东北部和托坎廷斯的降雨量将超过70毫米。
** 马拉尼昂州、皮奥伊和巴伊亚地区的阵雨预计将超过 50 毫米，有利于第一批玉米作物的播种和生长。
**在中部省份，100毫米至150毫米的强降雨将有利于土壤湿度和第一季作物的生长。
**局部干旱仍在持续，反常的温暖天气伴随着大面积的阵雨，使得巴西中部、东北部和南部的大豆前景变化不定。
** 1月10日，普氏评估巴西玉米桑托斯离岸价为212.98美元/吨，当日下跌0.30美元/吨。
**当地的暴雨为全国各地的夏季谷物、油籽和棉花保持了有利条件。
**预计在未来一周，北风将导致农业地区北部和西部的气温高于正常水平，大西洋沿岸地区的气温将达到中等水平。
** 预计北部农业地区将出现冷锋并伴有强降雨，其他地区也会有不同强度的降雨。
**预计热带风将在本周末回归，导致气温和湿度上升。
** 厄尔尼诺现象预计将持续到秋末，播种期将出现降雨。
** 1月10日，普氏评估阿根廷玉米离岸价为212.4美元/吨，当日上涨2.07美元/吨。