2021年大宗商品市场：巴西经济复苏，阿根廷经济衰退，大豆压榨前景出现分化

因需求旺盛，2021年巴西大豆压榨量预计将保持高位，而阿根廷的压榨行业前景却岌岌可危，因为布宜诺斯艾利斯需要应对经济衰退和超过3,230亿美元不断增长的债务。

分析师表示，由于国内和出口需求旺盛，在2020年的大部分时间里，巴西压榨商的销售额大幅增长，而阿根廷压榨商则在努力应对工人罢工、高税收、负利润、生豆供应紧张以及物流瓶颈问题，预计两国在2021年将出现类似趋势。

一位罗萨里奥的经济学家表示，因投入和物流成本飙升，2021年阿根廷加工企业面临的关键挑战可能是较低的压榨利润，甚至有可能为负。她说，阿根廷大豆价格在2020年12月同比上涨近88%，至341美元/吨，预计在2021年将继续飙升，使利润承受巨大压力。

由于出口税高达31%，这个全球最大的豆粕和豆油出口国在2021年的大豆制品出口量预计也将走低。

S&P Global Platts谷物和油籽分析主管Pete Meyer表示，阿根廷的大豆制品出口量通常达到90%以上。但他说，高额出口税可能会显著降低其出口量。

此外，阿根廷的压榨商预计在2021年将面临生豆供应紧张问题，原因是政府的货币管制政策使种植者不愿出售大豆。

经济学家表示，2020年底，阿根廷官方和非官方汇率之间的差距接近每美元75比索，而在2021年下半年有可能会扩大到100比索。

一位芝加哥分析师表示，一旦货币控制措施取消，两种汇率趋同，比索对美元的贬值幅度可能会超过110%，从而为大豆种植者带来更高的利润。他说，故此，大豆囤积现象在2021年可能会极为普遍，这将加剧压榨行业的供应紧张担忧。

天气干燥也将导致2021年供应形势趋紧。人们普遍认为，拉尼娜现象（一种引发干旱的天气现象）在2020-21销售年度（10月-次年9月）将使阿根廷大豆产量减少至4,600万吨，较最初估计产量下降11%。

对供应紧张的担忧已经开始影响价格。

Platts估价显示，12月31日，豆粕FOB Up River固定价格估计为503.09美元/吨，为自2019年9月估价发布以来的最高水平，而去年年末豆油FOB Up River固定价格为1,033.97美元/吨，为估价发布以来的第二高位。

根据美国农业部（USDA）的数据，在2020-21销售年度，阿根廷国内压榨量预计为3,900万吨，同比略增0.06%。美国农业部补充称，虽然同期豆粕出口量预计将下降2.5%，至2,670万吨，但豆油发货量将增长4.6%，至565万吨。

分析师预计，由于阿根廷压榨商在2021年面临各种限制，未来几个月预测将出现下调。

巴西压榨量将保持高位

与阿根廷形成鲜明对比的是，分析师预计，尽管生豆的投入成本飙升，但2021年巴西压榨产量仍将保持高位。

戈亚尼亚的一位顾问表示，由于供应紧张，巴西大豆的平均价格预计在2021年将同比增长20%。不过，她补充说，随着全球经济从疫情中复苏，由于价格高企，需求势头强劲，压榨量可能仍将保持高位。

Platts估价显示，12月31日，豆粕FOB巴拉那瓜固定价格估计为500.89美元/吨，为自2020年3月估价发布以来的最高水平，而去年年末豆油FOB巴拉那瓜固定价格为1,056.02美元/吨，为估价发布以来的第二高位。

巴西国家商品供应公司Conab表示，该国压榨商在2019-20年度面临高需求，估计压榨量为4,890万吨，同比上升10%。该公司补充指出，由于肉类行业蓬勃发展和混合生物柴油需求增加，2020-21年度巴西国内压榨需求预计将保持在4,900万吨的高位。

分析师还预计，国内需求走强将抑制巴西2021年豆粕和豆油的出口。

根据美国农业部12月份的报告，预计巴西在2020-21年度将出口1,680万吨豆粕和115万吨豆油，同比分别下降7%和9%。

芝加哥的一位农业顾问表示，巴西国内大豆制品需求增长是基于对2021年经济复苏的预期，这将有助于豆油和豆粕消费。他补充指出，由于对中国的出口持续强劲和国内需求改善，巴西牛肉和猪肉产量预计将增加。

更高的调和强制要求预计也将在2021年提振巴西的生物柴油需求。该强制要求将在2021年3月从目前的B12升至B13（13%的调和率）。

豆粕广泛用于动物饲料，而豆油占巴西生物柴油生产所用植物油的80%以上。