2025年大宗商品市场展望：2025年生物柴油需求上升和供应趋紧将助推棕榈油市场

这是《2025年大宗商品市场展望》系列报告的一部分，旨在深入解析2025年推动大宗商品市场发展的关键主题。

继2024年棕榈油市场表现优于竞争对手植物油后，鉴于生物柴油混调量持续增加、关税上升和需求持续高企，而产量依然停滞不前，预计2025年棕榈油市场将保持强劲。

根据标普全球大宗商品调查的12家行业和政府机构的预测，2025年马来西亚商品交易所基准毛棕榈油期货平均价格预计为4,222.7林吉特/吨（942.77美元），同比上涨4.5%。

棕榈油合约影响国际植物油价格，2024年平均价格为4,041.9林吉特/吨，与标普全球大宗商品在2023年12月22日进行的年度棕榈油价格调查（4,000林吉特/吨）基本一致。

棕榈油价格调查年份 平均估计值 BMD毛棕榈油价格（平均） 偏差 2023 3,800林吉特 3,798林吉特 -0.05% 2024 4,000林吉特 4,041.9林吉特 1.04% 2025 4,222.7林吉特 - -

所有价格均为马来西亚林吉特/吨

来源：标普全球大宗商品。

马来西亚MARC评级公司在12月20日的一份报告中称，生物柴油指令、食用油消费上升以及影响替代油的地缘政治因素可能会支撑棕榈油价格。然而，中国和印度的需求弱于预期、天气状况，以及其他替代食用油产量增加，对价格构成一些下行风险。

现货市场方面，根据标普全球大宗商品的数据，2024年毛棕榈油FOB印尼平均价格为995美元/吨，高于当年大豆油FOB阿根廷的平均价格（929美元/吨）和葵花籽油FOB黑海的平均价格（931美元/吨）。

马来西亚和印尼占世界棕榈油供应的85%。

分析师称，两个主要生产国的库存水平下降，加上印尼提高出口税，以及国内生物柴油指令导致消费增加，可能会在2025年支撑棕榈油价格。

产量展望

2025年棕榈油产量可能会小幅上升，大多数分析师指出，由于有利的天气条件，产量将小幅提高。

根据美国对外农业服务局（FAS）12月油籽报告，2024-25年全球棕榈油产量预计为8,034万吨，略高于2023-24年的7,983万吨。

FAS称，2024-25年印尼产量预计将从4,650万吨小幅上升至4,700万吨，而马来西亚产量也可能小幅上升至1,980万吨。

汉堡研究公司Oil World首席执行官Thomas Mielke在11月8日于印尼举行的行业会议上表示，2024-25年度（10-9月）全球棕榈油产量预计将增加230万吨，继2023-24年度下降120万吨后出现反弹。

需求可能上升

行业分析师表示，短期内，中国春节和斋月加上印度夏季需求增加，将使2025年上半年的棕榈油需求保持旺盛。

美国FAS预计，随着宏观经济状况改善提振贸易步伐，最大的买家印度和中国将在2025年增加采购。

美国FAS称，2024-25销售年度印度的棕榈油进口量预计为940万吨，高于2023-24销售年度的880万吨，而中国的进口量预计将从2023-24销售年度的437万吨增加到515万吨。

然而，未来一年需求增长最大的可能是印尼本身，因为该国的棕榈油基生物柴油指令要求的混合比例将从目前的35%转变为40%（B40）。

根据CIMB的研究，印尼计划在1月实施生物柴油指令，预计将在2025年使棕榈油需求增加200万吨。

FAS预计，2024-25年印尼的棕榈油总消费量将从2023-24年的2,107万吨增加到2,232万吨。

未来原料成本将更高

2025年，对印尼和马来西亚政府而言，使用棕榈油生产生物柴油的成本将高得多，因为该行业试图在原材料供应和传统柴油与棕榈油之间不断扩大的价格差距之间取得平衡。

2024年期间，棕榈油和柴油价格之间的价差（称为POGO价差）扩大，意味着雅加达正考虑提高毛棕榈油出口税，以便在2025年找到额外资金来补贴生物柴油生产商。

交易所数据显示，2024年，马来西亚棕榈油期货与新加坡ICE柴油之间的平均POGO价差飙升至164.8美元/吨，而2024年为39.8美元/吨。

如2024年1月所见，POGO价差为负，意味着可自由决定的混合是有利可图的。该指标被生物柴油行业用来在遵守政府规定的同时衡量成本和利润。

印尼在12月19日表示，将把毛棕榈油的出口税从目前的7.5%提高到10%，以帮助为定于2025年1月1日启动的更大规模生物柴油计划提供资金。

然而，业内预计2025年印尼B40的实施将步履蹒跚 。

一些分析师也对在棕榈油价格上涨而原油价格停滞不前的情况下提高生物柴油指令的可行性表示怀疑，因为该计划的资金主要来自对棕榈油出口征收的税费，这些税费用于弥补生物柴油和传统柴油之间的价差。

9月19日在孟买举行的Globoil 2024大会上，马来西亚Glenauk Economics董事总经理Julian McGill表示，雅加达的B40生物柴油指令预计将在2025年使120万吨印尼棕榈油从出口转移到国内生物柴油行业。

Oil World数据显示，2024年，全球17种油脂消费量的20%被能源行业吸收，用于制造运输和取暖燃料。