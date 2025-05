Sobre a S&P Global Commodity Insights

Em mercados em rápida evolução, nossas avaliações de preços e benchmarks Platts estabelecem o padrão da indústria no que se refere a transparência e confiabilidade. Com mais de um século de experiência, fornecemos preços consistentes e detalhados de commodities estabelecidas e emergentes com base em metodologias robustas e confiáveis. Colaboramos ativamente com formuladores de políticas e reguladores em todo o mundo em questões que impactam os benchmarks e os mercados globais de commodities e seguimos os Princípios da IOSCO para Agências de Informação de Preços desde 2013, reforçando nosso compromisso com a integridade e responsabilidade em tudo o que fazemos.