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查找与您的工作流和业务需求最相关的资讯，在日常任务中发掘效率，并将AI-ready的数据直接接入内部生成式AI模型。
凭借行业领先的数据和Kensho在AI领域的长期专业沉淀，我们的资深数据科学家和行业从业团队提供尖端的、AI加持的解决方案。我们的工具旨在提高效率，增强信心，是加速发现、简化工作流和提高性能探索者的信赖之选。
发现和探索
整个生态系统中无缝探索评估数据资产。由Kensho技术赋能开发的标普全球生成式AI搜索，您可以通过提问，在标普全球各类产品、相关文档和支持信息中快速查找资讯，随时随地按您的偏好获取数据。
通过S&P Capital IQ Pro的赋能，您可以通过AI就绪的数据、AI 驱动的工具，以及宝贵的市场洞察，直接识别机会并应对市场挑战。它是关键市场财智的综合平台。
简化工作流
S&P Capital IQ Pro提供AI工具来简化复杂流程，让您专注于明智决策。借助先进分析和自动化技术，用户可以快速呈现洞察并无缝协作。通过S&P Capital IQ Pro来提高生产力，改造工作流程。
分析全球公司备案文件，财报电话会议记录和券商研究。利用财报智能摘要功能，获取财报电话会议记录的详细总结，并按主题和情绪排列。
监控驱动市场的新闻、重大事件和关键数据，您可订阅AI驱动的早晨，日中和晚间IQ通讯，每天发送到您的收件箱。
Labs（实验室）是Capital IQ Pro的研发创新中心，前沿创新技术沙盒，塑造未来的发展。
AI-Ready的数据
通过链接型、结构化、高质量的数据，最大程度地发挥您生成式AI模型的潜力。标普全球的可信数据提供了优化AI模型能力所需的准确性和连接性。
Kensho大模型适配API现已开放公开测试， 您可以通过任何GenAI应用程序访问必备的标普全球数据集。本解决方案与众多领先的大型语言模型无缝集成，也可以与专有大模型集成。您可以利用自然语言查询轻松地探索标普全球的表格化数据。
兼容各种领先的大语言模型，如GPT、Gemini和Claude，也可以与专有大模型集成，为各种AI驱动的工作流带来灵活性。
本解决方案提供了对S&P Capital IQ财务和市场数据的访问，以及对重大事件和GICRS的部分访问，并计划在2025年陆续上线更多数据集，所有数据集均为生成式AI应用程序格式化处理。
为支持可追溯性，本解决方案提供函数调用或生成代码作为审计跟踪，以增强AI驱动结果的透明度和信心。
分析冗长文档中的文本数据既昂贵又耗时。我们的NLP预处理数据集（包括财报电话会议记录、新闻文章、报备文件和券商研究）通过元数据标记进行了增强，以实现更快速、更深入的分析。
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