HSFO纸期货东西价差逼近四年高位，西方走弱、新加坡趋紧

高硫燃料油（HSFO）的东西掉期价差升至近四年来最强水平，反映出走软的欧洲盘面与更坚挺的亚洲市场之间的脱节加大。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts（普氏）在1月27日评估，即月纸期货东西价差——即3.5%新加坡FOB船货与等值鹿特丹驳船价格之间的差额——为39.25美元/吨，较前一日上升2.50美元/吨。

该价差上一次更高是在2022年4月29日，当时评估为57.75美元/吨，凸显此次变动的幅度。1月28日欧洲盘中早段交易中，该价差一度触及41美元/吨。

市场参与者称，此轮走势受地缘政治风险与区域基本面共同驱动，西方被视为较弱一端，而亚洲则获益于近期信号趋紧所带来的支撑。

在亚洲，参与者指出，供应和贸易流方面持续存在的不确定性——包括俄罗斯原油产量的影响以及美国因委内瑞拉原油问题采取行动后重质含硫原油供应的重新洗牌——导致价差中隐含的风险溢价上升。

亚洲HSFO结构继续显示坚挺。普氏在1月26日评估，新加坡380 CST HSFO 2-3月掉期期差为12.45美元/吨，前一交易日为12.20美元/吨。

普氏数据显示，进入本月早些时候转为现货升水后，新加坡380 CST HSFO的Mo1-Mo2月间价差在1月份均值为每吨+5.41美元，而12月份均值为每吨-2.83美元。

尽管即期结构更为坚挺，但交易员们对这波上涨是否完全由现货交易支撑持有不同看法，有人称这波走势主要由纸货市场主导。

“我并不完全认同：上周我们看到新加坡岸上渣油库存下降，但浮式储油装置（FSU）的库存仍然偏高……俄罗斯燃料出口依然有韧性——实际上高于12月水平。”

在欧洲，市场消息人士上周表示，在监管限制与季节性走弱的消费背景下，HSFO需求依旧低迷，而地中海地区的天气扰动正减缓作业速度，并使近期计划安排更为复杂。

凸显持续疲弱的是，截至1月27日，即月2026年1月裂解价差均值为每桶-10.453美元，而2025年1月为每桶-7.398美元——同比下降每桶3.055美元。

这一趋势进一步受到疲软的市场结构的支撑，今年年初即处于明显的远月升水。普氏评估，1月2日即月跨期价差为每吨+3.25美元的远月升水，到1月27日转为每吨-0.50美元的现货升水，反映出日均下跌50美分。

随着亚洲即月结构保持支撑而欧洲需求低迷，参与者表示东西价差在短期内可能维持高位，但也有人警告，如果纸期货多头头寸被平仓，或物流约束缓解、区域供应再平衡，此价差走势恐显脆弱。