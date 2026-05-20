欧盟委员会副总干事表示，欧盟仍有望实现2030年关键原材料目标

欧盟一名高级官员5月20日表示，尽管未来面临重大的实施挑战，欧盟仍有望实现其2030年确保关键原材料供应的目标。

此番言论发表之际，欧盟正在实施2024年通过的《关键原材料法案》，以加强欧洲大陆的供应链并减少对第三国进口的依赖。该法案为关键材料的国内开采、加工和回收设定了雄心勃勃的2030年目标，并鼓励建立公私合作伙伴关系，以支持对关键领域的投资。

欧盟委员会内部市场、工业、创业和中小企业总司（DG GROW）副总干事Valere Moutarlier在布鲁塞尔举行的欧洲创新与技术研究院（EIT）关键原材料峰会上发表讲话，对欧盟实现其雄心勃勃的目标充满信心。

Moutarlier指出了《关键原材料法案》建立的全面监管框架，以及涵盖整个产业链的60个战略项目的确定。

他在为欧盟的监管方法辩护时说道：“我们必须超越那种将效率与监管对立起来的民粹主义方式。”同时，他也承认需要加快实施步伐。

Moutarlier指出，欧洲的起点尤为艰难，在过去几十年里失去了大部分采矿和加工能力。然而，他强调，现在的重点已从政策制定转向执行，首批战略项目预计将于2027至2028年投产。

针对有关欧盟监管环境造成过度官僚主义的批评，Moutarlier表示，明确的规则至关重要，只有这样才能为长期投资提供所需的法律确定性，从而增强投资吸引力。

他表示：“我想请在私营领域工作的各位思考一个问题：当你们达成一项交易时，需要用多少页才能把协议写清楚？在我看来，我们的监管规定并不比你们大多数合同更繁琐。”

他还强调了目前正在通过“一揽子”方案精简法规的努力，以及加快审批的措施，包括数字化、一站式服务和减少重复工作。Moutarlier指出，许多欧盟成员国在采矿、加工和回收方面拥有良好的记录，并且非常熟悉按照欧盟标准进行操作。

在展现成员国引领作用时，Moutarlier提到芬兰的Keliber锂项目以及法国在稀土领域的相关举措，认为这些都体现出各国推动战略自主的政治决心，尤其是在电池、国防和先进材料等关键领域。

他说：“这就是为什么我们通过简化（即“一揽子方案”）来完善我们的监管环境。我们正在努力……以公众仍可接受的方式加快审批。”

Moutarlier在总结时强调，欧洲的议程标志着一个根本性的转变，成员国正在承担重大风险，以实现对关键原材料的战略主权。他补充道：“我们同样必须加快速度，因为我们时间不多了。我想我们都确信我们时间不多了。”

《关键原材料法案》目标

欧盟理事会于3月19日批准的《关键原材料法案》要求，欧盟在战略原材料供应链上的产能必须至少有10%的开采材料来自欧盟，至少40%在本地加工，并使用25%的回收材料。该法规还要求，在任何相关加工阶段，欧盟对每种战略原材料的年消费量中，来自单一第三国的比例不得超过65%。

今年4月，欧盟最高审计机构欧洲审计院警告称，欧盟面临无法实现其《关键原材料法案》目标的风险，因为它仍然严重依赖进口，并且在扩大国内生产、提炼和回收方面进展有限。

标普全球能源（S&P Global Energy）旗下的Platts于5月19日对电池级碳酸锂CIF欧洲的估价为23,000美元/吨，日环比和周环比均保持稳定。氢氧化锂的估价保持稳定在22,000美元/吨。