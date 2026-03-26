日本第二季度铝溢价环比上涨79.5%-81%，至350-353美元/吨CIF日本

3月26日，S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts评估，日本第二季度进口原铝溢价为350-353美元/吨，加上伦敦金属交易所（LME）现货价格，CIF日本主要港口，较第一季度的195美元/吨上涨79.5%-81%。

第二季度的溢价是过去十年中观察到的最高季度溢价。上一次出现更高的水平是在2015年第二季度，当时为380美元/吨（CIF日本）。

第二季度溢价评估基于3月13日至3月25日期间的九笔交易。其中，四笔交易以350美元/吨的价格成交，总成交量为10,000吨/月；五笔交易以353美元/吨的价格成交，合计成交量为5,000吨/月。这些交易均针对船期为4月至6月的海运P1020/P1020A铝锭，价格为LME现货价格加上溢价（CIF日本）。

在中东冲突升级之前，由于日本财年于4月开始，市场预期其补库需求将提供支撑，因此对第二季度日本主要港口溢价水平的预期与第一季度的195美元/吨大致持平或略高。

整个谈判过程中的报价范围为220-353美元/吨（CIF日本）。2月25日，最初听闻的第二季度日本主要港口溢价意向为220美元/吨（CIF日本）。Platts随后在2月26日收到消息称有第二份报价为250美元/吨（CIF日本），该报价后于3月2日撤回。随后，由于3月初中东地缘政治紧张局势升级，亚洲铝市场供应日益紧张，导致3月10日新的报价水平上调100美元/吨（CIF日本），达到350美元/吨（CIF日本）。

在供应方面，中东冲突预计将进一步收紧全球铝供应，推高全球铝溢价，尤其是在亚洲。根据国际铝业协会的数据，海湾合作委员会是世界第三大原铝产区，2025年总产量为616万吨，占全球铝总产量的8.3%。海湾地区的铝生产商每年出口380万吨，约占其年产量的60%。

共同所有者挪威海德鲁公司在3月12日的一份声明中表示，由其与卡塔尔铝制造公司各持股50%的合资企业卡塔尔铝业公司 (Qatalum) 的铝产量维持在产能的60%。与此同时，巴林的巴林铝业公司于3月15日表示，已关闭三条生产线，这三条生产线占其每年162万吨铝总产能的19%。South32公司也于3月16日表示，在未能获得运营所需电力后，该公司已闲置其位于莫桑比克的Mozal铝冶炼厂。

标普全球能源公司副总监Karen Norton表示：“只要冲突持续，人们对中东地区其他设施的安全及其出口能力的担忧就会一直存在。由于必须采取更长的航运路线，运输延误在所难免。”

市场参与者继续密切关注中东地区的冶炼厂，认为霍尔木兹海峡的长期关闭将增加进一步减产或停产的可能性，因为铝原料氧化铝无法运抵该地区的冶炼厂。尽管存在从阿曼其他港口通过陆路运输氧化铝的可能性，但一些市场参与者仍对其可行性持怀疑态度。据消息人士透露，闲置产能的恢复可能需要三个月到一年的时间。

在亚洲需求方面，尤其是在日本，市场参与者指出需求增长受限，同比基本保持稳定。然而，一些人士认为，随着新财年的开始，日本市场的补货活动可能会在第二季度启动，这将消耗日本主要港口的库存。

截至2月底，日本主要港口的库存为302,300吨，环比下降3.17%，同比下降3.54%。2026年2月日本主要港口的库存水平是自2024年11月以来观测到的最低水平。

在来自中东和South32旗下莫扎尔 (Mozal) 铝冶炼厂的Good Western原产地货物供应趋紧的背景下，据悉日本市场参与者已开始寻求替代供应。潜在的替代货物包括印度和印尼原产地的货物，因为预计印尼的产能将会增加。

一位贸易商表示：“Good Western货仍是首选，但买家将需要支付高额溢价或开始接受其他品牌”。

3月26日，Platts对99.7% P1020/P1020A铝锭的CIF日本现货溢价评估为360美元/吨，加上伦敦金属交易所现货价格（CIF日本），与前一日持平。

P1020铝的CIF亚洲主要港口现货升水评估为310美元/吨，加上伦敦金属交易所现货价格，与前一日持平。

Platts的规格为：所有季度结算均以CIF日本主要港口为基础，由两家无关联对手方在季度开始前协商，适用于P1020/P1020A 99.7%原铝锭，付款方式为付现交单，在年度框架合同下，数量为每月500吨或以上。