澳大利亚自2027年7月起将20%的出口天然气保留给国内市场

根据5月7日澳大利亚联邦政府网站上的一份声明，政府将推出一项国内天然气保留计划，要求出口商从2027年7月1日起将20%的天然气供应给本地市场。

资源部长玛德琳·金（Madeleine King）表示：“保留国内天然气供应，对澳大利亚而言是一项积极成果。这将有助于缓解国内天然气价格上涨压力，同时确保澳大利亚继续作为值得信赖、稳定可靠的LNG供应国，为出口合作伙伴持续供货。”

金补充道：“这项保留计划还为行业提供了所需的确定性，以确保对澳大利亚天然气行业的持续投资。”

澳大利亚是全球最大的液化天然气（LNG）出口国之一，其天然气生产对国内能源安全也至关重要。

根据标普全球能源CERA的数据，2025年澳大利亚是全球第三大LNG出口国，仅次于美国和卡塔尔，向全球市场供应了约7,720万吨，其中大部分出口流向亚洲。

声明指出，尽管澳大利亚通过LNG出口产业的发展，在出口收入、资源税费、财政税收、就业和经济增长等方面获得了明显收益，但其国内天然气市场也面临供应趋紧和价格上涨的风险。

声明称，安全且价格可承受的天然气供应，是《未来澳大利亚制造法》（Future Made in Australia Act）的重要支柱。对于具有国家战略意义、面临国际竞争、且目前尚无法实现电气化转型的工业用户而言，这一点尤为关键。

声明还补充说，除了保护工业和家庭免受全球价格波动的影响外，此举还将避免潜在的天然气供应短缺，确保澳大利亚的能源安全，帮助建立燃料储备，并支持更多澳大利亚制造的燃料在国内消费。

此外，天然气对于支持澳大利亚82%的可再生能源目标至关重要。声明称，与煤炭不同，燃气发电机可以在几分钟内开启和关闭，为能源电网提供最终的后备保障。

声明补充说，国内保留计划将尊重政府在2025年12月22日宣布之前签订的出口合同，确保出口商能够继续履行其全部出口承诺。

新的国内供应义务授权将由资源部长和能源与气候变化部长共同管理，并与工业与创新部长协同推进。

声明称，政府将对新的国内供应义务进行立法，并开始就最终设计细节进行进一步的针对性磋商。

行业反应

澳大利亚能源生产商（Australian Energy Producers）行业组织在5月7日的一份独立声明中表示，联邦政府要求LNG出口商将20%的出口量供应给国内市场的提议，引发了对竞争、投资和未来天然气供应潜在影响的“重大担忧”。

该行业机构表示，约20%的出口量将相当于该国东海岸天然气市场约60%的份额。该机构的成员公司占全国产量的95%以上。

首席执行官萨曼莎·麦卡洛克（Samantha McCulloch）表示：“迫使昆士兰州LNG出口商将20%的出口量供应给东海岸市场，将挤出较小的国内生产商，减少竞争并影响未来的供应格局。”

她表示，澳大利亚天然气用户尚未受到全球能源危机的影响，“没有理由进行如此严厉的政府干预”，并补充说东海岸市场目前供应充足，价格处于多年来的最低水平。

她表示，在当前澳大利亚LNG出口对地区能源安全至关重要的背景下，这项政策还可能削弱澳大利亚作为可靠贸易伙伴的声誉。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts在5月6日对6月份的JKM（反映交付至东北亚的LNG基准价格）估价为17.441美元/百万英热单位，日环比下跌3.8%。