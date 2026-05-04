访谈：高管称日本商船三井将东南亚视为FSRU市场增长目标

日本航运公司商船三井执行董事Hideyuki Irisawa在4月30日接受S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts独家专访时表示，该公司将东南亚视为浮式储存再气化装置（FSRU）的重点市场。

Irisawa是商船三井的执行董事。他还协助负责东南亚和大洋洲地区业务，并担任商船三井（亚洲大洋洲）私人有限公司的副董事总经理。

Irisawa表示：“作为我们更广泛的LNG基础设施战略的一部分，FSRU业务是商船三井的优先领域。我们将东南亚视为一个重要的重点市场，在该地区内，鉴于马来西亚和越南对灵活的LNG进口解决方案的需求不断增长，这两个国家尤其具有巨大的潜力。”

Irisawa表示：“商船三井在航运业中具备独特优势，因为拥有FSRU。商船三井部署和管理多艘FSRU，积累了丰富的运营经验。这一扎实的业绩和经验积累，是我们的核心优势之一，也使我们能够区别于那些未深度参与LNG全产业链运营的航运企业。”

据该公司发布的新闻稿，商船三井已于2024年3月正式启动印尼Jawa Satu FSRU的商业运营，为Jawa 1液化天然气发电项目提供支持。

2024年10月，商船三井宣布公司已与新加坡液化天然气公司（Singapore LNG Corp.）就一艘新建FSRU达成长期期租合同。Irisawa表示，该FSRU预计将于2029年投运。

他补充表示：“干散货、油轮等传统航运业务本身更容易受到市场波动影响。通过将这些业务与FSRU等相对稳定、以项目为基础的业务相结合，我们希望进一步提升整体业务组合的抗风险能力和盈利稳定性。”

LNG过渡燃料路径

商船三井将LNG船用燃料视为一种过渡燃料，而非长期解决方案。

Irisawa表示：“目前LNG更应被视为船用燃料的过渡方案，而非最终的脱碳目标。”

他补充表示：“从更长期来看，其他零排放和近零排放燃料——包括氨燃料在内——有望成为主要选择之一，具体取决于燃料供应情况、监管协调程度以及供应链的成熟度。”

在全球减排需求持续上升的推动下，LNG船用燃料加注行业正稳步增长，尤其是在欧盟碳排放交易体系（EU ETS）和FuelEU Maritime政策实施之后，这一趋势更加明显。

Irisawa表示：“尽管LNG加注供应预计将持续扩大，但公司的战略重点并不局限于单一的加注业务。相反，公司希望在更广泛的产业价值链中发挥作用，涵盖燃料采购、物流及基础设施等环节，以兼顾运营稳定性和长期脱碳目标。”

生物LNG

尽管商船三井将LNG船用燃料视为一种暂时的解决方案，但Irisawa表示，生物LNG是商船三井密切关注的机遇领域之一。

Irisawa表示：“随着区域供应链不断发展，我们看到马来西亚和亚洲其他地区在生物相关能源（包括生物LNG）方面具有巨大潜力。

他补充表示：“如果这类燃料与其他生物能源能够以具备竞争力且可规模化的价格稳定供应，我们希望以区域合作项目的方式采购一定数量，作为我们商业船队的船用燃料。除了确保获得更清洁的能源外，我们也将此视为一个逐步调整和加强我们船队的机会，以符合不断变化的客户和监管期望。”

LNG运输船市场展望

航运业观察到，LNG运输船的交付量可能会在2029年和2030年下降。然而，即使在2029年之后，LNG需求预计仍将继续增长。据航运业消息人士称，人们担心LNG船舶供应可能会趋紧。

Irisawa表示：“LNG运输船的供应受新造船订单趋势的影响。由于船舶从下单到交付通常需要数年时间，订单变化往往会导致一段时期内市场供应趋紧。”