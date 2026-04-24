巴基斯坦收到即将交付的三批现货液化天然气（LNG）货物的四份递盘

4月24日从国营巴基斯坦液化天然气公司（Pakistan LNG）获得的一份文件显示，巴基斯坦已收到三家全球液化天然气（LNG）供应商关于在未来几周内交付三批现货LNG货物的四份递盘。

根据公司招标公告，巴基斯坦液化天然气公司于4月23日对三批现货LNG货物进行招标，计划于4月底和5月初交付，这是自2023年以来的首次此类举措。

此举正值中东冲突导致来自卡塔尔的LNG供应持续中断之际。

巴基斯坦通常几乎所有的LNG进口都依赖于卡塔尔。

标普全球能源CERA的数据显示，2025年，在该国总计663万吨的LNG进口量中，有657万吨来自卡塔尔。数据显示，剩余的进口量由尼日利亚供应。

标有4月24日日期的巴基斯坦液化天然气公司文件显示，该公司收到了道达尔能源天然气与电力公司（TotalEnergies Gas & Power）关于在4月27日至30日窗口期交付的递盘，价格为18.88美元/百万英热单位（MMBtu）。

对于计划于5月1日至7日交付的货物，该公司收到了维多巴林公司（Vitol Bahrain）的递盘，价格为18.54美元/百万英热单位。

对于5月8日至14日交付的货物，该公司收到了维多公司（18.74美元/百万英热单位）和OQ Trading公司（17.997美元/百万英热单位）的递盘。

维多公司和道达尔能源公司于4月24日拒绝置评，而OQ Trading公司未对置评请求作出回应。

在美国和以色列于2月28日开始对伊朗发动袭击后，现货LNG价格大幅上涨。

标普全球能源旗下的Platts对JKM（反映交付至东北亚的LNG基准价格）的评估显示，该价格在3月19日达到了近期峰值25.41美元/百万英热单位，高于2月27日的10.70美元/百万英热单位。

此后价格有所回落，Platts对4月24日JKM的评估价为17.13美元/百万英热单位。

4月16日，电力部长Awais Ahmad Khan Leghari在电视讲话中表示，由于巴基斯坦面临每日电力短缺（这归因于再气化液化天然气发电厂的关闭），该国可能会考虑购买现货LNG。