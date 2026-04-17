巴基斯坦权衡现货液化天然气进口以应对电力供应紧缺

巴基斯坦电力部长Awais Ahmad Khan Leghari在4月16日的电视讲话中表示，该国面临每日约4,000兆瓦的电力缺口，其中约3,000兆瓦归因于卡塔尔不可抗力导致再气化液化天然气（LNG）发电装置关闭，因此巴基斯坦可能会考虑购买现货液化天然气（LNG）。

他表示，中东局势的发展阻碍了液化天然气（LNG）流入该国。

他提醒说，虽然购买现货液化天然气（LNG）货物仍然是一个选择，但这可能会导致价格上涨。

Leghari称，合同货物价格约为16美元/百万英热。然而，现货采购成本可能高达22-25美元/百万英热，这可能会加重消费者的负担。

标普全球能源（S&P Global Energy）旗下Platts将6月份JKM（交付至东北亚的货物基准价格）评估为16.196美元/百万英热，较上一交易日上涨26.7美分/百万英热。

行业分析师表示，由于液化天然气（LNG）船期受限，且在水资源有限的情况下水力发电减少，特别是在进入夏季之际，巴基斯坦未来几个月可能会持续出现电力短缺。

分析师表示，由于成本较高，政府也在对燃油发电厂产生的电力进行配给。

根据巴基斯坦统计局（一家负责编制贸易数据的国有实体）4月16日发布的数据，该国3月份液化天然气（LNG）进口额从2025年3月的2.26亿美元降至7,000万美元。数据显示，2月份该南亚国家的液化天然气（LNG）进口总额为1.89亿美元。

卡拉奇经纪公司JS Global的研究主管Mohammad Waqas Ghani于4月16日表示：“现货液化天然气（LNG）采购可以作为缓解当前供应危机的短期方案，但对于巴基斯坦脆弱的经济而言，其代价高昂。”

Ghani说：“在短期内，这仍然比改用燃油是一个更好的选择，因为燃油会带来更高的发电成本。”

他表示，为了长期的能源安全和价格稳定，谈判良好的长期合同仍然是该国“更明智、更经济的策略”。

根据巴基斯坦电力部门发言人4月14日发表的声明，尽管该国发电量稳定且足以满足需求，但高峰时段用电量的增加继续构成挑战。

发言人表示，因此，该部门决定在高峰时段实施全国范围的负荷管理，并指出这种削减（每天持续约2.25小时）旨在最大限度地减少昂贵燃料的使用，并防止电价上涨。

能源部官员称，3月份，巴基斯坦通过三家再气化液化天然气（LNG）燃料电厂发电约5,000兆瓦；然而，在卡塔尔能源公司（QatarEnergy）宣布不可抗力后，运营受到干扰。

发言人表示，根据总理夏巴兹·谢里夫（Shahbaz Sharif）的指示，已做出安排，每天向发电公司供应8,000万立方英尺的天然气，以生产电力并帮助抑制价格上涨。

卡拉奇证券公司Al Habib Capital Markets的研究主管Abdul Azeem表示，随着夏季的到来，电力需求预计将上升，预计高峰消费量将达到约24,000兆瓦。

Azeem说：“为了减少限电，政府可以通过限制高峰时段的用电来管理需求，例如，让商业市场提前关闭。这有助于缓解系统压力并节省燃料。”

冲突导致供应减少

上个月，巴基斯坦石油部官员通知参议院上议院议员，3月份计划的8批液化天然气（LNG）货物中只有2批按时到达，因为来自该地区的船期受到中东冲突的干扰。

他们表示，原定于4月份到达的6批货物仍不确定。

巴基斯坦通常根据长期液化天然气（LNG）采购合同每月从卡塔尔进口约9-10批液化天然气（LNG）货物。

巴基斯坦统计局4月16日公布的数据显示，截至3月31日的九个月内，液化天然气（LNG）进口额从去年同期的26.82亿美元降至18.84亿美元。

标普全球CERA的分析师在3月31日的一份报告中表示，霍尔木兹海峡的实际关闭和卡塔尔能源公司（QatarEnergy）液化天然气（LNG）出口的中断，极大地改变了巴基斯坦的天然气平衡，将曾经供过于求的市场转变为现在供应受限的市场。

CERA分析师表示：“由于液化天然气（LNG）进口主要由卡塔尔的供应量组成，这种中断消除了一个关键的供应来源，并将引发电力和工业部门的需求削减和燃料转换。”

分析师表示，巴基斯坦的天然气总消费量预计将保持不变，但随着国内天然气产量的下降，预计到2030年液化天然气（LNG）需求将超过1,000万吨/年，到2050年将达到1,840万吨/年。

CERA分析师强调了长期预测的潜在下行风险，例如付款违约、需求增长不确定和基础设施发展缓慢。