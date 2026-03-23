液化天然气供应中断限制燃气发电，印度将更加依赖煤炭

市场参与者表示，由于中东冲突相关的供应中断大幅削减了液化天然气的供应，印度的燃气发电厂在夏季用电高峰期不太可能提供实质性支持，这将迫使该国更加依赖燃煤发电来满足电力需求。

根据中央电力局的数据，截至3月19日，3月份的燃气发电量降至约1.033太瓦时，而该月的目标约为2太瓦时。此前，印度政府于3月9日下令，将天然气和再气化液化天然气重新分配给优先行业，削减的供应主要影响了石化和电力行业的消费者。

一位电力行业的终端用户表示：“自3月9日以来，天然气消耗几乎已经停止。预计今年的峰值电力需求约为270吉瓦，如果没有天然气的支持，将需要更多的燃煤电力。目前很难说将如何应对这一局面。”

2025年4月，印度超过60%的液化天然气货物从卡塔尔和阿拉伯联合酋长国进口。然而，在持续的中东冲突背景下，卡塔尔能源公司已宣布遭遇不可抗力。

在印度，燃气发电装机容量通常在电力系统中扮演着有限但具有战略性的角色，主要在用电高峰期或电网失衡时提供灵活发电，而不是作为基荷燃料。与此同时，煤炭以不到50%的装机容量，贡献了超过70%的发电量。

近几个夏天，政府已定期指令燃气发电厂运行，以帮助满足峰值电力需求，但由于液化天然气价格高昂和国内天然气供应有限，其利用率常常受到限制。2025年，燃气发电仅占印度总发电量的一小部分，大部分峰值需求通过燃煤电厂和水力发电来满足。

另一位工业终端用户表示，由于一些行业在能源短缺的情况下降低开工率，电力需求本身可能会放缓。

该消息人士称：“各行业自身正在削减产量，特别是向海湾国家出口的陶瓷、玻璃和水泥等行业。由于能源供应有限，一些企业被迫停产或已经减产。”

Platts评估，3月20日，5月交割的西印度基准价格为22.557美元/百万英热单位，较中东冲突爆发前2月27日的10.397美元/百万英热单位翻了一倍多。

煤炭扮演更重要的角色

液化天然气供应紧张和天然气价格上涨也已开始影响动力煤市场，巩固了煤炭作为印度电力系统平衡燃料的作用。

受亚洲部分地区更强劲的购买意愿和更坚挺的能源市场情绪支撑，Platts印度CFR 4200大卡/千克GAR动力煤价格从2月27日的67美元/吨上涨至3月20日的77.40美元/吨。

市场参与者表示，随着天然气市场趋紧，日本、韩国的公用事业公司一直在寻求更多的高热值煤炭船货，而一些欧洲买家也在燃料转换具有经济效益的情况下评估了煤炭采购事宜。

对印度而言，转向煤炭与其说是燃料转换，不如说是系统设计使然。

一位常驻印度的煤炭进口商表示：“在印度的电力结构中，天然气主要扮演辅助角色，因此在需求高峰期用更多的煤炭替代天然气是一种自然的调整。液化天然气供应中断带来的更大影响，可能会体现在消耗了大部分天然气的非电力行业。”

根据标普全球控股的CRISIL在3月9日发布的一份报告，受气温上升推动，印度2月份的电力需求同比增长约2%，达到1,330亿度，这是至少自2010年以来最高的2月份消费量。

目前，发电厂的煤炭库存仍处于相对充裕的水平。根据中央电力局的数据，截至3月18日，库存量为5,757万吨，足以满足约19天的消耗量。

然而，市场参与者表示，随着今年夏天用电高峰需求预计将达到约270吉瓦，如果液化天然气的供应持续受限，电力系统可能会严重依赖燃煤发电来维持供应稳定。

另一位印度煤炭贸易商表示：“虽然因天然气成本上涨，海运煤炭价格正受到影响，但在印度，由于价格高企，国内煤炭的使用量可能会增加，同时也会出现从国际市场进行逢低买入的情况。”