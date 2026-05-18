生态繁荣周：国际能源署呼吁为东南亚煤炭尽早退役提供平衡的转型信用额度

国际能源署在5月15日于新加坡举行的GenZero 2026年生态繁荣周活动上发布的一份报告中表示，转型信用额度必须在电力系统可靠性和碳信用额度完整性之间取得平衡，以实现东南亚煤电厂的尽早退役，因为该地区相对年轻的煤电机组对能源安全至关重要。

这份题为《为摆脱煤炭的电力系统现代化提供融资：转型信用额度在东南亚的作用》的报告强调，只有当碳收益能够证明可以提前实现原本不会在同一时间发生的退役或减排目标时，才应发放转型信用额度。

报告指出，这是东南亚地区的一个关键考量因素，该地区正在涌现逐步减少煤炭的承诺，但并未强制要求尽早退役。

国际能源署区域合作中心负责人Sue-Ern Tan表示：“转型信用额度可能有助于支持电力系统现代化并加速煤炭转型，但这只有在正确的政策、规划和市场条件下才能实现。”

转型信用额度是一种碳信用额度，通过加速燃煤电厂的尽早退役并用更清洁的能源替代其发电量所实现的经核实的减排量来发放。

新加坡允许受其碳税约束的实体使用符合条件的国际碳信用额度抵消高达5%的排放量，从而创造了对高诚信信用额度（包括根据《巴黎协定》第6.2条双边协议产生的信用额度）的合规需求。

标普全球能源（S&P Global Energy）旗下的Platts在5月14日将新加坡符合条件的国际碳信用额度（ICC）评估为31新元/吨二氧化碳当量。

Platts报告称，新加坡和菲律宾于4月30日签署了第6条实施协议，为从减排项目中产生和转移碳信用额度建立了框架。

国际能源署的报告指出，在已公布的方法论中，Verra的VM0052正在菲律宾的南吕宋热能公司（South Luzon Thermal Energy Corporation）电厂进行试点。

该方法论包括对公正转型计划、电网稳定性评估以及系统运营商参与的要求，以确保在转型期间维持能源安全。

Verra首席战略官Mandy Rambharos表示：“当我们特别审视VM0052时，所有关于诚信的内容都是该方法论不可或缺的一部分。但特别是在涉及煤炭电厂关停时，关于社区会受到什么影响存在巨大的疑问。”

菲律宾项目定价与新加坡ICC大致持平

小组讨论指出，菲律宾转型信用额度试点项目目前的定价处于符合新加坡条件的国际碳信用额度的指标水平，与新加坡的碳税范围保持一致。

ACEN总裁兼首席执行官Eric Francia告诉Platts，转型信用额度之所以如此定价，不仅是因为目前的需求仅限于新加坡，也是因为每单位信用额度的价格大约在35-50美元/吨二氧化碳当量。他补充说，因此它符合新加坡国际碳信用额度（ICC）的范围。

在小组讨论中，他指出，尽管煤炭价格、利率、汇率以及太阳能和电池价格等变量持续波动，但目前的模型表明，转型信用额度仍处于新加坡碳税轨迹的范围内。

需求依然有限；承购方至关重要

国际能源署的报告指出，转型信用额度的需求依然温和，合规碳市场为未来需求提供了最强有力的潜在支撑。

报告称：“如今疲软的需求信号意味着，在短期内可能没有足够清晰的价格信号来支持对尽早退役投资的承诺。”

Francia强调，在提升转型信用项目的财务可行性方面，承购方的角色至关重要。他指出，ACEN正积极争取来自新加坡和日本的支持，并期待欧洲在2036年起有限开放国际碳信用使用后，也能带来新的合作机会。

与此同时，GenZero首席执行官Frederick Teo警告称，不要过度依赖新加坡的碳税作为需求支撑，他指出，如果碳税升至100新元/吨二氧化碳当量，买家将寻求拉低其有效平均价格，而不是支付最高费率。

气候与能源解决方案中心（Center for Climate and Energy Solutions）总裁Nat Keohane指出，菲律宾的交易提供了一个机会，以展示如何将不同的需求来源（包括企业自愿承诺、新加坡的碳税合规以及第6条的主权需求）结合到一个单一项目中。

小组讨论建议，转型信用额度还可能有助于解决国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）中的供需缺口，在该计划中，航空公司可以使用符合条件的信用额度来抵消合规义务。

然而，报告指出，政策逆转的风险仍然是一个主要担忧，因为国内优先事项的变化可能会削弱诚信要求并降低买家的信心。