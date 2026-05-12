澳大利亚2026-27财年预算将关键可再生氢能项目的支出减半

5月12日，澳大利亚在2026-27财年（7月至次年6月）预算中重新调整了对清洁能源的资金支持优先级，将其旗舰可再生氢能补贴的支出减半。在这一年里，能源冲击和生活成本上升肆虐，通货膨胀率从3月的3.7%升至4月的4.6%。

澳大利亚国库部长Jim Chalmers表示，该预算将“氢能起步计划”（Hydrogen Headstart）第二轮的资金削减至10亿澳元（约合7.22亿美元），同时还削减了“电池突破倡议”（Battery Breakthrough Initiative）和Solar Sunshot项目中未承诺的资金，以资助其他计划。

Chalmers在演讲中说道：“在全球充满不确定性的背景下，这份预算投资于澳大利亚的韧性、经济主权和国家安全。”但他并未提及“气候”。

他表示，预算的核心重点之一是“度过全球石油冲击并建立韧性”以及“减轻民众压力”。

预算文件显示，在2026-27财年，澳大利亚将提供15亿澳元的国家伙伴关系付款，以支持各州的环境、能源和水利项目。

S&P Global Energy（标普全球能源）经合组织-亚洲电力与可再生能源总监兼负责人Logan Reese表示，该预算对能源转型采取了持续支持与选择性重新确定优先级相结合的方式。

标普全球能源的氢能生产资产数据显示，澳大利亚拥有约159个可再生或低碳氢能项目，预计总产能约为1,571万吨/年。

长期能源安全获得支持

Reese表示，尽管伊朗冲突将预算的关键领域之一转向了传统燃料安全，但澳大利亚通过可再生能源发电实现经济电气化的长期能源安全战略仍得到了持续预算措施的支持。

Reese说：“关键措施包括扩大‘产能投资计划’（Capacity Investment Scheme），继续支持‘家庭电池计划’（Home Battery Scheme），为电动汽车提供永久性税收优惠，以及为整合分布式能源的能源市场改革持续提供资金。”

“澳大利亚的氢能战略越来越侧重于有针对性的支持和需求创造，而不是快速部署。‘氢能起步计划’（Hydrogen Headstart）第二轮资金的减少将导致更高的选择性。”

澳大利亚于2025年10月启动了第二轮“氢能起步计划”。第一轮结束时，Orica的50兆瓦的Hunter Valley氢能枢纽（Hunter Valley Hydrogen Hub）和Copenhagen Infrastructure Partners的1,500兆瓦的Murchison绿氢项目（Murchison Green Hydrogen Project）获得了12亿澳元的资金。

Reese表示，在重新确定优先级的过程中，高达10亿澳元的资金已被指定用于国内金属生产的脱碳。20%的国内天然气保留机制将有助于稳定天然气供应和巩固电力供应，从而实现更多可变发电的接入。

呼吁加大气候推动力度

气候委员会（Climate Council）在一份声明中表示，该预算忽视了扩大清洁能源解决方案以保护澳大利亚人免受全球化石燃料危机影响的机会，其提供的短期补贴将使澳大利亚继续依赖来自动荡地区的化石燃料。

气候委员会首席执行官Amanda McKenzie说：“澳大利亚已经有超过400万个家庭使用太阳能，我们45%的电力来自可再生能源。但作为世界上阳光最充足、风力最强劲的国家之一，我们可以走得更远、更快。”

澳大利亚政府本月表示，在预算公布前夕，澳大利亚宣布将从2027年4月起逐步改变电动汽车的附加福利税豁免政策，将全额折扣上限设定为7.5万澳元（约合4.8万美元），以鼓励购买更实惠的车型。

此外，澳大利亚氢能委员会（Australian Hydrogen Council）对政府100亿澳元（约合72.5亿美元）的“澳大利亚燃料安全与韧性”一揽子计划表示欢迎，称这是加强能源主权和将支持范围扩大到传统能源之外的重要一步。

标普全球能源的数据显示，在基本情景下，澳大利亚的温室气体排放量预计将从2025年的5.0107亿吨二氧化碳当量下降至2030年的4.7185亿吨二氧化碳当量（包括碳捕集、利用与封存）。