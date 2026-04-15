2024-25年度澳大利亚保障机制上缴量增长58%，SMC使用量上升

根据清洁能源监管局4月15日发布的数据，在2024-25合规期，澳大利亚保障机制的信用额度上缴量激增，总上缴量同比增长57.6%，达到1,340万单位。

这一增长是由澳大利亚碳信用单位（ACCU）和保障机制信用额度（SMC）的使用量增加推动，各设施正在适应更严格的基准线和日益增加的合规负担。

市场对该数据的反应依然平淡，因为这些数字与清洁能源监管局（CER）早期的预测一致。

一位来自保障机制覆盖实体的交易员表示：“这与初步数据差不多。”

另一位从事ACCU交易的新西兰交易员也表达了同样的看法，并表示该数据没有什么令人兴奋之处，因此市场没有立即做出反应。

该交易员说：“通常情况下，总会有反应。无论好坏，总会有点动静。令人惊讶的是，今天我没有听到任何交易。这很令人震惊，但肯定是因为每个数字看起来都一样。”

ACCU的发行是为了激励碳减排活动，并可以在任何各方之间进行交易，而SMC则是为了激励排放者将排放量降至基准线水平以下。

标普全球能源（S&P Global Energy）旗下的Platts在4月15日对基准通用ACCU的估价为36.50澳元/吨二氧化碳当量，较前一日持平。

SMC上缴率翻倍，但ACCU仍占主导地位

2024-25期间，SMC的使用量显著增加。CER报告称，2024-25财年发行了约670万单位，这与标普全球能源Horizons的《2026年澳大利亚碳市场展望》报告中估计的660万单位相符，表明近期的合规情况正按预期展开。

在此期间，在发行的670万个SMC中，有260万个被上缴。上缴率为38.8%，是2023-24年度18.87%的两倍多。

标普全球能源Horizons合规碳市场高级首席分析师Abhijeet Thakkar表示：“到2030年，SMC可能只占合规组合的一小部分，而对ACCU的持续依赖应被理解为市场设计的自然特征。”

Thakkar表示，从2025-26财年到2029-30财年，SMC的累计发行量可能达到约3,100万单位，而总信用额度需求约为1.055亿单位，这使得ACCU将发挥核心的平衡作用。

尽管如此，依赖程度将因设施而异，这取决于可用的减排选项以及追求内部减排的成本。

然而，ACCU仍然是主要的合规工具，占所有上缴信用额度的80.6%，即1,340万中的1,080万。

Platts在4月15日对SMC的估价为36.50澳元/吨二氧化碳当量，较前一日持平，与通用ACCU平价。

来自该保障机制覆盖实体的第二位交易员表示，SMC和ACCU使用的总比例几乎保持不变，这表明市场上有大量可用额度。

这位新西兰交易员说：“随着每年发行更多的SMC，我们肯定会看到交易活动和上缴量的增加，但我感觉其比例仍将保持在较低水平。”

一位从事ACCU交易的亚洲交易员表示：“毫不意外。很难说（市场将如何反应以及走向何方）。我认为他们可能想要平衡成本，但会避免使用过多的SMC。一些公司认为SMC不符合其ESG政策。”

与此同时，SMC发行量同比下降19.3%，从830万降至670万，反映了基准线下降和合规要求收紧的影响。2024-25年度共有54个设施获得了SMC，低于上一年度的62个，反映出随着该机制的成熟，分配变得更加严格。

覆盖实体减少；合规责任增加

保障机制适用于澳大利亚最大的温室气体排放设施——即每年排放超过10万吨二氧化碳当量的设施——要求它们将排放量保持在不断下降的基准线以下，或通过上缴ACCU或SMC来抵消任何超额排放。2024-25年度，共有208个设施被覆盖，低于上一年度的219个。

覆盖排放量下降2.3%至1.328亿吨二氧化碳当量，而总基准线下降7.3%至1.262亿吨二氧化碳当量，这标志着覆盖排放量首次超过总基准线。超额排放的设施数量稳定在141个，但超额总量激增至1,370万吨二氧化碳当量，同比增长48.9%。