在新签发临近之际，供应紧张推动东南亚REDD+价格上涨

多位交易员对S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts（普氏）表示，东南亚REDD+市场持续的供应瓶颈使买方一直在等待久候的新一轮签发，这可能会在中期内缓解价格。

首要原因是，印尼的Katingan Mentaya项目——普遍被视为该地区的旗舰级基于自然的避免型项目——的碳信用额度稀缺，导致所有评级较高的现有项目价格上涨。

该项目的重要支持方此前对普氏表示，预计未来数月将签发约1,850万张覆盖2021—2023年份的碳信用额。市场参与者称，一旦这些量完成交付，可能有助于吸收“被压抑的需求”。

普氏于3月2日推出了东南亚基于自然项目的特定价格评估，突显该地区传统项目之间存在定价差异。

3月3日，普氏REDD Katingan评估价为13美元/吨二氧化碳当量，较前一日上涨70美分。普氏IFM Kuamut移除型信用评估为33美元/吨二氧化碳当量，较前一日下跌2美元/吨二氧化碳当量；而避免型信用评估为17美元/吨二氧化碳当量，较前一日下跌50美分。普氏WRC Sumatra Merang评估为21美元/吨二氧化碳当量，较前一日持稳。

一位新西兰的交易员对普氏表示：“很难找到可行的替代方案（替代Katingan）。一旦Katingan的签发量进入市场，我们将观察Kuamut的价格如何表现……我预计价格会趋于温和。”

尽管这些项目的农业、林业及其他土地利用（AFOLU）活动各不相同，但它们均获得了第三方评级机构的高评级。根据市场参与者的说法，自2025年初以来，大型企业越来越重视评级，并将此作为采购决策的重要依据。

随着对BBB-及以上评级项目的偏好成为买方的关键指标，交易员表示，供应紧缺让他们感到焦虑。然而，对价格敏感的买家开始承接评级较低的项目。

一位欧洲的交易员表示：“由于价格低廉且高度符合可持续发展目标，买家对Southern Cardamom和Mai Ndombe的需求量很大。”

前述交易员也表示，寻求价格最具竞争力的REDD+信用额的买家会选择交易这些项目。

3月3日，普氏评估Keo Seima信用额为5.50美元/吨二氧化碳当量，Southern Cardamom信用额为0.30美元/吨二氧化碳当量，二者均较前一日持稳。Rimba Raya信用额评估为3.25美元/吨二氧化碳当量，较前一日上涨10美分。

高评级、流动性稀薄

登记处数据显示，截至1月底，即便是相对流动性较好的2020年份也只有有限的可供量。

这位欧洲交易员表示：“连2,000-3,000吨的Sumatra Merang都很难采购到。几乎没有足够的供应来满足需求。”

一位新加坡的交易员表示，马来西亚的Kuamut雨林保护项目脱颖而出，成为唯一在2022年和2023年均签发信用额的项目。因此，这些信用额享有年份溢价，同时由于交易库存有限，价格也随之上涨。

该新加坡交易员称：“所有这些Kuamut的移除类信用额都已被采购”，并补充说，远期合约可能是获取新供应的唯一途径。

对于Katingan项目，一位新西兰的交易员表示，买方正积极寻求就即将到来的供给达成承购协议，而卖方则在“抢着变现”其持有量。

当前形势下，REDD+板块属于卖方市场，卖家不愿降价。

买方通常遵循“五年规则”，偏好最新年份的信用额，但供应紧张已经打破了这一优先顺序。在高评级信用额稀缺的情况下，买方有时会优先考虑价格而非签发年份。

诸如2019年及更早的年份，通常不在内部采购范围内。“对于高质量项目，买方愿意支付溢价，即便是2019年份，”那位新西兰交易员说。

然而，据一位欧洲的交易员称，对于评级较低的项目，这种意愿可能没那么强。

价格敏感型需求的转变

传统项目的价格持续走高，已使部分买家望而却步，而对价格更为敏感的买家则倾向于选择最具价格竞争力的信用额，包括柬埔寨的Southern Cardamom REDD+项目和印尼的Rimba Raya生物多样性保护项目。

Southern Cardamom项目与联合国17项可持续发展目标中的15项相契合，其2020年份的定价低于每吨二氧化碳当量1美元，尽管一些买家对更高价位持抵触态度。据闻2021年份的信用额报盘高于每吨二氧化碳当量1美元。

一位新西兰的交易员表示：“Keo Seima在土地权益方面出现了许多复杂问题。同样，Southern Cardamom也遭遇了人权问题——即使该项目涵盖15项可持续发展目标，参与自愿市场的各方仍会提出担忧。”

在这种情况下，一些买家正在扩大搜索范围。巴西的REDD+项目正吸引着市场关注，交易员称其相较部分东南亚同类项目具有更少的项目层面的技术问题。

由于卖方不愿让步、而买方在高位保持谨慎，市场实质上处于观望僵持状态，等待下一波信用额的签发。