中东冲突引发能源安全担忧，核工业高管看到利好

全球核电工业高管表示，由于以色列、美国和伊朗之间的中东冲突导致能源安全担忧加剧，他们看到了扩张机遇。

世界核协会总干事Sama Bilbao y Leon于4月15日在摩纳哥举行的世界核燃料循环大会上发表演讲时说：“这是一场能源危机，它被称为历史上最严重的能源危机，全世界的能源市场都受到影响。我们看到人们回归务实，因此也回归核电。”该活动由世界核协会和核能研究所共同组织。

不过，Bilbao y Leon强调，尽管在今年早些时候中东冲突爆发之前，人们对核电的热情就已经在强劲增长，但“其中很大一部分只是雄心，尚未取得进展。我们需要将雄心转化为进展。在核燃料循环领域，我们知道如何将雄心转化为进展。”

法国核燃料循环公司Framatome高级执行副总裁Lionel Gaiffe在同一天的会议演讲中表示，中东冲突以及其他能源安全和能源转型问题，意味着这是“欧洲重新发现核能及现有反应堆价值的好时机。现有反应堆在提供稳定电力和电网稳定性方面具有真正的价值。”

Gaiffe补充道：“拥有可靠的燃料供应链非常重要；正如疫情期间所证明的那样，主权至关重要。我们可以在本地进行制造。”

行业协会欧洲核能协会总干事Emmanuel Brutin在会议发言中补充说：“中东危机突显了我们必须具备多强的韧性。在欧洲，我们拥有完全主权的供应链，但这始于进行投资。”

Brutin补充道：“我们在欧洲拥有燃料浓缩领域的领军企业。”但他未点名任何具体公司。在2022年2月俄乌冲突爆发之后，以欧盟委员会为首的欧盟机构以及许多欧盟成员国发起了一系列努力，以减少对俄罗斯铀、铀浓缩和转化服务以及燃料制造的依赖。这些努力包括鼓励为俄罗斯设计的反应堆实现核燃料供应的多元化，这些反应堆此前一直由俄罗斯国家原子能公司的燃料子公司TVEL独家供应。

Brutin还表示，“欧洲需要具体的政策来落实投资”，以用于新建核电站以及整个核燃料循环领域。

他指出，最近欧盟机构和欧盟成员国内部对核电的态度变得更加积极。不过，Brutin补充道，在行业投资和促进核电发展的政策环境方面，“我们希望看到欧盟机构的步伐能再快一点”。

Cameco看到优势

加拿大铀矿开采公司Cameco营销副总裁Tim Shirkey在该活动的铀供应小组讨论中发言称：“地缘政治和冲突都引发了对能源安全的担忧，从而导致整个核燃料循环的价格上涨。”

鉴于俄罗斯国有企业在核燃料服务领域扮演着重要角色，2022年俄乌冲突爆发后，铀转化和浓缩价格飙升。北美和欧洲的客户一直在寻求减少对俄罗斯的依赖，并扩大西方的产能。

Shirkey补充道：“Cameco来自加拿大这个值得信赖的司法管辖区，具有非常独特的优势。”

Shirkey还表示：“不断增长的消费者电力需求和能源安全为核电和铀价提供了持久的价格增长动力。”