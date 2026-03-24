剑桥能源周：能源系统冲击为碳市场带来长期机遇

3月24日，与会者在一个会议小组讨论中表示，随着政策制定者将焦点转向地缘政治不确定性，市场驱动的气候解决方案将继续推进，这为碳市场创造了机会，使中东冲突从“逆风”转为“顺风”。

国际排放交易协会首席执行官Dirk Forrister在休斯顿举行的标普全球剑桥能源周会议的小组讨论中表示，中东冲突对全球能源体系造成的重大干扰，对全球能源转型努力构成了重大挑战。

Forrister说：“我们必须找到跨国合作的方法来解决这个问题。这不是任何一个国家能单独完成的，事实上，如果我们都试图在世界各地各自为政，将会花费更多成本，耗时更长，而且时间对我们不利。”

小组成员指出，液化天然气供应中断往往对煤炭有利。这导致在某些情况下，燃煤产品相较于更清洁的替代品具有显著优势。

然而，小组成员也对地缘政治冲击为能源转型带来的影响提出了积极的看法。可持续商业缔约方会议首席执行官Ricardo Mussa表示，气候挑战“不会自行消失”，而将焦点转向国家安全和能源安全会“清理掉”那些不那么严肃或“不合理”的项目。

他说：“当出现这样的危机时，对我们来说，这是一个抓住机会、迈向某种转型的好时机。”

标普全球综合叙事与政策分析主管Roman Kramarchuk表示，这种地缘政治转变为碳市场“赶上”政策制定者提供了机会。

Kramarchuk说：“很多时候，我们看到法规是由政策驱动的，有时这些政策经过深思熟虑，有时却没有得到很好的衡量。短期内我们肯定会看到它放缓。但这并不会阻止[市场驱动的]努力。”

Kramarchuk补充道：“如果说有什么影响的话，那就是这给了我们更多时间来确保，当下一轮来临时，不是[碳]核算试图赶上政策制定者并进行修补，而是反过来。”

核算问题

Mussa表示，碳计量正在成为能源转型领域的一个约束性限制因素。他说，世界各地的碳市场都在“基本面”上“苦苦挣扎”，尤其是在碳核算方面。

他说：“人们担心，关于碳核算的讨论会拖延进程……我完全不同意这一点。如果我们不解决这个根本性问题，没有正确的计量和正确的核算，我们将永远无法吸引金融领域，也永远无法让碳市场正常运作。”

Kramarchuk说，碳市场如何“划定界限”是恰当激励低碳足迹产品的关键。他举的一个例子是加利福尼亚州，该州实施了总量管制与投资计划及其低碳燃料标准。他说，在总量管制与投资计划中，生物燃料被视为零排放，但在低碳燃料标准中，对生物燃料的原料和土地使用情况则有更严格的审查。

他说：“诚然，加州可能是一个运营起来非常复杂的管辖区，但他们对生物燃料的处理却有两种不同的方式。”

另一个例子是欧盟如何考量铝的碳足迹。Kramarchuk说，欧盟“只关注铝的加工过程”，而没有考虑铝生产所使用的电力类型。

Kramarchuk说：“如果你是一家使用水力发电生产铝的加拿大铝生产商，你的总体碳足迹实际上非常好，但在碳边境调节机制 (CBAM) 的框架下……这一点却没有被计算在内。另一个加工技术稍好一些，但使用燃煤或化石燃料电力来生产铝的国家，在这个过程中反而会更具优势……想想这会产生什么样的激励效应。”

通过合作实现标准化

Forrister强调了“建立合作模式”的重要性，并以加利福尼亚州和魁北克省将各自的碳排放合规市场对接为例。加州与魁北克的联合项目也正在寻求与华盛顿州的总量管制与投资计划对接。Forrister还提到，欧盟的27个成员国在一个体系内合作，同时还纳入了挪威和瑞士。

他说：“如果你有一个信用额度体系，一个可以使用的、无论是来自自然还是技术的信用额度池，事情就会容易得多。如果那些所涵盖行业中的每个人都能使用相同的信用额度池，这就有助于均衡不同地方的成本。”

华盛顿州的总量管制与投资计划，其排放配额成本远高于其他北美合规计划。该州采取了比加州更为激进的立场，从一开始就设定了严格的排放上限和紧张的供应。高昂的成本引发了政治反弹，促使该州共和党人在2024年11月的选票中增加了一项倡议，给予选民完全废除该计划的选择权。这项倡议以较大差距失败，但该州试图通过将其与规模远大得多的加州市场挂钩，来提高该计划的政治稳定性。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts于3月24日评估，明年12月加州碳排放配额的价格为每配额29.19美元。在供不应求的华盛顿州，最近一次季度排放配额拍卖的结算价为每配额65.26美元。

由于每个司法管辖区都在努力协调其法规，市场对接的过程一直很复杂。在此过程中采取的重大步骤，例如发布对接协议草案，导致华盛顿州的碳配额成本小幅走低，因为市场参与者预计配额成本将与低得多的加州价格挂钩。