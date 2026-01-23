日本将于2月8日举行大选，能源安全优先

日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）于1月23日解散众议院，宣布提前举行大选。此时，能源安全正处于国家优先事项的首位。

按照政府在1月23日召开的临时内阁会议上的决定，将于1月27日发布正式公告，2月8日举行众议院选举。

该次内阁会议批准的一份声明中，政府表示，尽量降低与能源和资源安全等相关的各种风险，是亟需应对的优先事项之一。

在1月19日宣布解散众议院决定的记者会上，高市表示：“采取措施确保电力供应稳定且负担得起，对于保护我们的日常生活和日本产业至关重要。”

她补充说：“推动日本发明的钙钛矿太阳能电池的广泛应用，以及尽早将下一代创新反应堆（如小型模块化反应堆和聚变能源）应用于社会，这些都是必要的步骤。在这些领域，日本公司拥有技术优势。”

这些举措与将于2025年2月制定的第七版《能源战略计划》（日本的主要能源政策）相一致，这表明选举之后日本能源政策的方向预计不会发生重大变化。

同样，由日本立宪民主党和公明党最近组建的一个主要反对派阵营——中间派改革联盟——也提出了其基本政策，包括能源方面。

其内容包括：最大限度利用可再生能源；在致力于实现不依赖核能的未来社会的同时，重启安全性已得到可靠确认的核电站；推动下一代技术开发来确保能源安全并实现脱碳社会。

政策确定性方面

“如果高市早苗通过此次提前选举达到巩固其政治基础的目标，这将强化她的执政授权以及她所制定的政策框架，包括加强能源安全和支持核能，”标普全球能源CERA旗下First Take Gas的高级首席分析师Eric Yep表示。

“这意味着战略能源计划的目标将保持政治连续性，液化天然气（LNG）作为长期稳定燃料来源的关键作用也将得以延续，”他补充说。

“强有力的政治授权和具体的经济增长路线图也将巩固日本作为长期LNG进口国的地位，尤其是在强调稳定且可负担的能源供应的背景下，”Yep表示。“天然气进口商将能够在对国内能源需求更有把握的情况下，续签并谈判延长合同。”

《能源战略计划》预测，在多种情景下，日本在2040-41财年（4月至3月）的主要能源供应中将需要5,300万至7,400万吨天然气，其目标是在2013-14财年的基础上减少61%-73%的温室气体排放。

Yep表示：“[高市]已承诺扭转紧缩措施，并加大对技术以及专业化太阳能和核能（包括小型模块化反应堆，SMR）等关键领域的投资。

这表明来自数据中心等领域的日本能源需求将强劲增长，这些领域将需要类似于LNG的稳定燃料，即便核电重启可能加速。她在能源政策上的整体作风显得务实且具有战略性。”

SMR

全球有80多种用于SMR的小型与先进模块化反应堆设计，处于不同的技术开发阶段。

然而，最接近商业化的设计在很大程度上基于现有且成熟的反应堆技术，与大型核电机组使用的技术类似，主要依赖轻水反应堆技术。

尽管日本企业在SMR技术开发方面发挥着重要作用，包括300兆瓦的GE Vernova Hitachi BWRW-300，但目前日本尚无明确确定的SMR部署场址。

西方的首座小型模块化反应堆（SMR）很可能将在加拿大安大略省发电公司的达灵顿核电站建成，最早或在2029年年底之前。捷克、爱沙尼亚、波兰、英国和美国的SMR项目也在有序推进，预计这些国家的机组将在2030年代中后期发电。

俄罗斯运营一座漂浮式SMR——“罗蒙诺索夫院士”号，已有数年之久。在中国，全球最先进的SMR项目之一位于山东省的石岛湾核电站，华能中核能源技术有限公司（Chinergy）正在那里建设两座高温气冷SMR。

临时汽油税

高市内阁自10月组建以来，将取消临时汽油税列为其一项主要成就。

尽管政府在12月11日逐步将汽油补贴提高至每升25.10日元，以缓冲取消措施的影响，并于2025年12月31日取消每升25.10日元的临时汽油税，但贸易商表示，零售汽油价格下跌尚未提振消费者需求。

中京一位贸易商称：“持续的通胀继续侵蚀消费者购买商品（包括汽油）的意愿，导致即便提高了汽油补贴，汽油销量仍然下滑。”

该贸易商补充说：“我们希望新一届政府在选举后能够改变运输行业的一些监管规定，这些规定限制了石油产品的运输能力，从而拉低了销量。”

一位东京贸易商表示：“一旦选举后出现政治动荡，可能会显著影响本已脆弱的消费者信心，而这正是成品油行业最不愿看到的。”

根据日本能源经济研究所石油信息中心的数据，截至1月19日，日本全国普通汽油零售均价为每升154.70日元，较2025年11月10日下降10.8%，当时政府尚未把汽油补贴提高至每升25.10日元。