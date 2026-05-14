全球再生聚合物交易价格首次低于原生料

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts的数据显示，自4月份以来，再生聚合物与原生聚合物之间的全球定价动态发生了巨大变化，再生聚合物的交易价格首次低于原生料。

从历史上看，透明再生聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）和再生聚乙烯（PE）的价格通常高于其原生料。最近几周，在Platts计算的所有区域再生料与原生料价差中，这一趋势发生了逆转，因为美国、欧洲和亚洲的原生PET和PE价格上涨，而再生料价格最多只有小幅上涨。

透明再生PET瓶片的需求

在欧洲，第二季度对再生PET的需求强劲，因为买家在寻找日益昂贵的原生PET的替代品。热成型包装生产商引起了回收商的浓厚兴趣，这些生产商正用再生PET替代原生PET以控制成本。

在美国，受瓶砖需求反弹推高瓶片和颗粒价格的推动，所有级别和地区的再生PET价格均出现上涨。

墨西哥的再生PET需求也受到高昂的原生PET价格的支撑。一家主要加工商（主要是瓶片买家）的关闭增加了瓶片的供应量，同时强劲的回收率和低成本美国材料的进口使市场供应充足。规定最低再生含量的最新立法也为未来需求带来了乐观情绪，尽管具体细节仍在敲定中。

一位墨西哥再生PET买家告诉Platts：“从我们这边来看，再生PET的需求相当稳定，但由于石油价格上涨和中东冲突，原生料价格非常高。”

与战前水平相比，亚洲的再生PET需求依然居高不下，因为买家在寻找昂贵且稀缺的原生材料的替代品。然而，由于需求减弱和瓶砖价格企稳，再生PET价格在过去两周开始下跌。回收商表示，现有买家无法接受进一步的涨价，而由于质量和卫生要求，从原生料市场吸引新客户仍然很困难。因此，回收商只能服务于小众买家群体，限制了他们扩大市场份额的能力。

根据5月13日各自的原生料和再生PET价格评估，Platts计算得出，在FD西北欧基准下，透明再生PET瓶片较原生PET贴水459美元/吨；在FOB东南亚基准下，贴水373美元/吨；在美国西海岸基准下，贴水362美元/吨。

再生PE需求显现

再生PE与原生PE之间不断缩小的价差正在影响欧洲的采购决策，加工商正在监测这一差价以优化其材料混合比例。来自不规律买家（那些通常不活跃于再生市场的买家）的需求持续存在，因为加工商正在探索将再生HDPE作为原生材料的替代品。

在美国，与原生树脂相比，高密度和低密度PE之间的价差出现了严重分化。再生LDPE的主要用户Trex报告称，与使用原生PE的竞争对手相比，其具有显著的成本优势，尤其是在石油和树脂价格波动的情况下。再生PE价格往往比原生树脂价格滞后几个季度，且波动性较小，这使得像Trex这样的公司能够在投入价格上涨的情况下保持稳定的成本。

一位经纪人表示：“冲突的不确定性和高昂的油价使得原生料的吸引力下降。”

在东南亚，再生PE的产量通常低于原生料，这使得回收商难以满足大规模需求。再生PE在颜色、气味、强度和原料等方面的质量差异，也给寻求一致性的买家带来了挑战。冲突还限制了原料供应，使得废塑料变得更加稀缺和昂贵，并限制了回收商吸引大批量原生PE客户的能力。

根据5月13日各自的价格评估，Platts计算得出，在DDP西北欧基准下，半透明再生LDPE颗粒较原生LDPE贴水1,169美元/吨；在FD西北欧基准下，本色再生HDPE颗粒较原生HDPE贴水148美元/吨；FOB东南亚再生HDPE薄膜较CFR远东亚洲原生HDPE贴水343美元/吨。