新加坡副总理颜金勇将SAF视为在推动经济适应未来发展的更广泛举措中的战略押注

可持续航空燃料（SAF）已被列为新加坡长期经济战略中的关键新兴能力，这个城市国家希望在应对全球贸易、技术和气候政策的结构性转变的同时，巩固其作为值得信赖的能源枢纽的地位。

在5月13日举行的未来经济大会的主旨演讲中，新加坡副总理兼贸易和工业部部长颜金勇概述了新加坡经济战略审查（ESR）的结果，为该国下一阶段的发展提出了三项战略要务。其中，在提升竞争力的同时建立韧性显得尤为突出——包括SAF在内的低碳燃料被特别指出是新加坡必须建立新能力的领域。

颜金勇说：“即使能源系统随着时间的推移发生变化，我们也必须巩固新加坡作为可靠能源枢纽的地位。这意味着要加强我们在现有能源流动中的作用，同时在液化天然气（LNG）、氢、氨、可持续航空燃料和低碳技术等新兴领域建立能力。”

这一演讲标志着新加坡领导层发出的最新信号，即这种燃料不再是一个小众的环保问题，而是一个战略性的工业机遇。

颜金勇的演讲承认，世界已经进入一个结构性而非暂时性变革的时期。地缘政治紧张局势、人工智能的迅速崛起以及低碳转型正在重塑成本、投资和竞争力。对于依靠互联互通繁荣发展的新加坡来说，风险是显而易见的：如果不进行更新，昨天的优势将无法保证在未来依然具有竞争力。

颜金勇说：“我们不能仅仅捍卫今天的优势。我们还必须建立明天的优势。这意味着要在新加坡有可靠竞争资格的新兴领域进行经过深思熟虑的押注。并非每一次押注都会成功。但如果我们只选择传统上安全的选项，我们就无法开辟新天地或发展新产业。”

颜金勇强调，新加坡的韧性不能来自内向型发展。相反，它必须来自“保持竞争力和互联互通，但要以一种更受信任、更可靠和更多元化的方式进行互联互通”。对于能源而言，这意味着实现来源多元化、加强缓冲并为中断做好计划，同时将新加坡定位为一个不仅消费低碳燃料，而且对其进行统筹、融资和交易的地方。

这位部长的此番言论发表之际，新加坡民航局在3月下旬宣布将新加坡SAF税的实施推迟六个月。此举正值航空燃料价格飙升和地区不稳定局势促使航空公司的优先事项从脱碳转向眼前的燃料成本管理。

新加坡民航局（CAAS）指出，对从新加坡起飞的航班征收SAF税的实施时间推迟至2027年1月1日，1%的SAF目标将从2027年开始适用，而不是2026年。

对于SAF生产商、贸易商和企业买家而言，副总理的演讲进一步印证了新加坡不仅是在顺应全球脱碳趋势，而且正在积极将自身定位为新兴低碳燃料架构中的关键节点。这一押注能否获得回报，将取决于执行力、基础设施建设和需求创造。

颜金勇说：“这就是新加坡保持竞争力的方式，即通过建立世界所看重的能力、信任和创新。”

5月14日，S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts对可持续航空燃料HEFA-SPK FOB Straits的估价为2,520美元/吨，与5月13日持平。

SAF FOB Straits较Platts航空煤油FOB新加坡远期曲线（MOPS）的溢价评估为1,322.44美元/吨，较5月13日上涨51.50美元/吨。