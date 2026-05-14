访谈：若中东局势缓和，2026年下半年泰国大米出口有望回升

农业综合企业Olam Agri越南和泰国国家负责人Mohit Agarwal在接受S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts采访时表示，如果中东地缘政治紧张局势缓和，泰国大米出口有望在2026年下半年回升；同时，由于国内库存充足限制了价格涨幅，泰国5%破碎率白米价格预计将在相对狭窄的范围内波动。

Agarwal在谈到泰国5%破碎率白米价格时说：“我认为会有10到15美元的上涨空间，或20美元的下跌空间，但不会超出这个范围。至少目前来看，我预计不会出现50美元左右的变动。”

5月14日，Platts评估泰国5%破碎率白米价格为416美元/吨FOB，较上月上涨24美元/吨。

Agarwal表示，化肥、运费和包装成本的上涨也推高了出口报盘。泰国在3月至4月的收获期间，生产成本增加了约4%-5%，政府的燃油补贴帮助抵消了部分增长；而越南的成本涨幅更为剧烈，因为其冬春季作物期恰逢化肥价格高企。

根据美国农业部（USDA）的数据，1月至4月泰国大米出口同比下降了25%，但Agarwal表示，这一降幅主要归因于泰国过去三年最大的买家伊拉克的采购量减少，以及中国和美国采购量的下降。

他说：“下降主要来自伊拉克。从历史上看，伊拉克每年购买近90万至100万吨大米，而这一需求实际上尚未出现。”

Agarwal表示，这种下降应被视为时间性问题，而非竞争力的结构性丧失，并指出泰国在重视其品质特征的市场中继续保持着差异化的头寸。

Agarwal表示，如果中东地缘政治紧张局势缓和，有助于降低运费和包装成本，并恢复关键市场的需求，泰国出口可能在今年晚些时候回升。

他说：“如果中东局势好转，我们都希望这种情况尽快发生，那应该会给泰国出口带来相当不错的复苏。”

越南大米价格获得支撑

Agarwal表示，预计越南大米价格在7月夏秋季作物上市前将保持坚挺，来自菲律宾的需求可能会决定市场的下一个方向。

5月14日，Platts评估越南5%破碎率白米价格为395美元/吨FOB，较上月上涨25美元/吨。

该国应该有足够的库存来弥补供应缺口，但来自菲律宾的新增采购将至关重要。

Agarwal说：“如果菲律宾继续按目前的现货水平购买，市场有上涨的潜力。如果需求下降，波幅可能会大幅下降。”

Agarwal将最近宣布的越南-菲律宾大米供应安排描述为一项指导性协议，而非确定的定价机制，并指出有关参与进口商和出口商的细节尚不明确。

菲律宾进口量不太可能下降

他表示，尽管政策屡次变动，政府也努力管理国内大米价格，但菲律宾不太可能大幅减少进口。

截至4月，越南向菲律宾出口了约120万吨大米。Agarwal表示，进口量很可能至少保持在政府此前指出的每月30万吨的水平，相当于每年360万吨。

根据越南海关数据，菲律宾在2026年仍是越南大米的最大进口国，前四个月进口了119万吨，同比下降20%。

Agarwal说：“政府早先提出的每月30万吨、全年360万吨的数字看起来最有可能实现。我们认为进口量低于该水平的风险不大。”

一些市场参与者表示，如果厄尔尼诺现象严重破坏国内生产，菲律宾的进口量可能会上升到550万至600万吨，但Agarwal表示这些估计尚未得到证实。

印度竞争给泰国带来压力

Agarwal表示，印度激进的定价策略继续给泰国带来压力，特别是在白米和蒸谷米市场，但由于其独特的品质特征，泰国仍保留了忠实的客户群。

当泰国大米的溢价扩大到50美元/吨左右或更多时，一些买家可能会转向印度供应，特别是在对价格敏感的非洲市场。不过，在消费者重视其谷物特性和品质的市场中，泰国仍然具有竞争力。

5月14日，Platts评估泰国100% STX蒸谷米价格为419美元/吨FOB，同日印度5% STX蒸谷米价格评估为317美元/吨FOB。

Agarwal说：“印度和泰国多年来一直共存，泰国所提供的产品有其独特之处。”

非洲是Olam Agri的核心市场

非洲仍然是Olam Agri最大的大米市场，Olam Agri在此经营着规模最大的品牌大米分销业务之一，并通过合作伙伴服务于其他多个国家。Agarwal表示，由于去年采购量激增，几个市场的库存目前较为充裕，因此2026年非洲大陆的进口增长可能会比较温和。

Agarwal说：“过去我们的业务高度集中在非洲。如今，我们在亚洲、中东、非洲、欧洲和大洋洲都有着相当多元化的业务布局。”

他表示，Olam Agri计划继续向新市场扩张，同时注重供应的可靠性、质量保证以及长期的客户合作关系。

他说：“我们已经不再仅仅是一个贸易商，而是成为了那些寻求供应安全和质量保证的专业买家的长期合作伙伴和供应商。”

Agarwal表示，泰国是Olam Agri的第二大大米出口来源国，仅次于印度，该公司预计未来几年在该国将有进一步的增长机会。