粮农组织警告推迟施肥将导致作物减产

联合国粮农组织4月28日表示，霍尔木兹海峡的关闭引发了全球化肥价格的急剧上涨，并扰乱了每月高达300万吨的贸易流，随着播种季节的临近，这威胁到了主要进口地区的农业生产力。

粮农组织总干事屈冬玉在罗马举行的该组织理事会会议上表示：“农作物日历对于理解化肥危机的紧迫性至关重要。施肥必须与无法重新安排的播种窗口精确吻合，否则将造成永久性的减产。”

屈冬玉表示，不断上涨的能源和化肥成本正在挤压农民的利润，可能会降低未来的农作物产量，同时他还强调了美国和巴西尿素价格的上涨。

该组织表示，粮农组织已启动一项化肥获取计划，优先向低收入的内陆发展中国家发货，同时对供应链进行实时监控，并对农业投入品的替代运输走廊进行分析。

屈冬玉呼吁在未来90天内采取协调一致的政策应对措施，包括开发替代贸易路线、加强市场监测、避免对能源和化肥实施出口限制，以及为农民提供资金支持。他表示，中期措施应侧重于使进口来源多样化和紧急粮食援助，而长期战略必须优先考虑可持续农业和可再生能源投资。

粮农组织还在与海湾阿拉伯国家合作委员会国家就战略储备进行协调，以防止同时出现的恐慌性抢购进一步加剧供应紧张。

标普全球能源（S&P Global Energy）旗下的Platts评估4月28日中东氨的价格为775美元/吨FOB，高于2月27日的475美元/吨。