缅甸5%破碎率白米价格因菲律宾需求创九个月新高

市场消息人士称，受菲律宾强劲需求以及与持续的中东冲突相关的当地高昂生产成本的支撑，缅甸5%破碎率白米价格在4月10日达到了九个多月来的最高水平。

标普全球能源旗下的Platts在4月10日对缅甸5%破碎率白米的估价为365美元/吨FOB，周环比上涨10美元/吨，标志着市场自2025年7月4日以来首次回到这一水平。

缅甸消息人士表示，除非地区局势出现显著改善，否则缅甸大米价格预计将保持高位，甚至可能进一步上涨。

菲律宾推动需求激增

缅甸卖家将此次价格上涨归因于菲律宾的强劲需求。

仰光的一位出口商表示：“本周，我们看到菲律宾对5%和25%破碎率白米的大量需求。来自欧洲的一些需求也很活跃。”

该出口商补充说，菲律宾当地的大米价格明显高于进口价格，这导致需求增加。此外，该出口商表示，由于泰国的大米价格与缅甸相比依然偏高，许多进口商选择从缅甸而不是泰国采购大米。

泰国和缅甸是仅次于越南的菲律宾主要大米供应国。

仰光的另一位贸易商持类似观点，他说：“由于菲律宾的突发需求，市场表现坚挺。10天前，（缅甸）5%破碎率白米（双抛光STX）的价格在355美元/吨FOB水平，今天已经涨到380-385美元/吨FOB水平。”

由于需求增长，本周菲律宾达成多笔交易。

菲律宾达成多笔5月船期的缅甸5%破碎率白米（双抛光STX）交易，据称成交量在2,000吨至1万吨之间，价格在370-380美元/吨FOB。

当地成本上升支撑价格

当地卖家表示，除了强劲的需求外，燃料、肥料和包装成本持续高企进一步推动了缅甸大米价格上涨。这些高昂费用的影响正在整个供应链中显现。

第一位出口商指出燃料是价格上涨的主要驱动因素，他说：“自冲突爆发以来，燃料成本几乎翻了一番，其他成本（主要是肥料）也有所增加。”

冲突带来的不确定性加剧了市场波动。仰光的第三位出口商表示：“我们当地的市场价格正在上涨，目前并不稳定。”并指出这种不稳定性导致FOB报价波动。

展望未来，第一位出口商进一步警告称，由于农民继续在肥料短缺和高昂价格中挣扎，下个季节的收成可能会受到影响。不过，该出口商强调，鉴于情况变化迅速，目前仍难以预测未来几个月局势将如何发展。

根据美国农业部4月9日的最新报告，缅甸对2025-26销售年度（1月至12月）成品米产量的修正预估维持在1,200万吨，与先前的预估持平，同比增长10万吨。