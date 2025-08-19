O banco de dados mundial de refinarias oferece uma visão aprofundada, histórica e prospectiva da indústria global de refino para ajudá-lo a entender as dinâmicas do mercado em evolução e obter uma vantagem competitiva. Analise refinarias específicas ou obtenha uma perspectiva regional, nacional ou global com informações atualizadas e históricas para cada refinaria no mundo.