PRODUTOS E SOLUÇÕES
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
O banco de dados mundial de refinarias oferece uma visão aprofundada, histórica e prospectiva da indústria global de refino para ajudá-lo a entender as dinâmicas do mercado em evolução e obter uma vantagem competitiva. Analise refinarias específicas ou obtenha uma perspectiva regional, nacional ou global com informações atualizadas e históricas para cada refinaria no mundo.
Avalie a capacidade e obtenha a visão mais completa da produção: analise todos os elementos possíveis de capacidade e realize análises prospectivas, com dados abrangentes para cada refinaria no mundo que remontam 1984
Tome decisões fundamentadas de negociação e investimento: desenvolva estratégias para responder a interrupções planejadas e não planejadas, e avalie as posições relativas de seus concorrentes com acesso a dados robustos de propriedade e operação
Acesse rapidamente métricas-chave por meio do nosso conveniente painel, integre facilmente nossos dados em seus modelos de previsões, entenda as complexidades com nossos diagramas de fluxo simplificados e acesse o suporte direto de analistas comprometidos.
Uma visão abrangente de todo o fluxo do processo, e acesso a dados de interrupções, capacidade, operações e produtividade do petróleo bruto e produtos refinados
Uma visão completa da produtividade e do fortalecimento de suas margens, com informações detalhadas por unidade e acesso às respeitadas opiniões dos nossos analistas sobre projetos de capacidade
Dados históricos e prospectivos de propriedade e capacidade que permitem um mapeamento detalhado da empresa para cada refinaria no mundo
Uma visão única por empresa, região ou instalação, com nosso painel dinâmico que agrega dados downstream críticos em um só lugar
Produção por empresa, regional e nacional, com dados robustos de produtividade por refinaria, que podem ser agregados ao nível de detalhe escolhido
